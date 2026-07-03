SDP: Poljoprivrednik mora prodati 15 kilograma pšenice za jednu kuglu sladoleda!

Savjet za poljoprivredu i hranu SDP-a upozorio je u petak na položaj hrvatskih poljoprivrednika koji se i ove godine, ističe se u priopćenju, suočavaju sa sve većim troškovima proizvodnje i niskim otkupnim cijenama, pa moraju prodati 15 kilograma pšenice da bi kupili kuglu sladoleda.

Dok u Hrvatskoj poljoprivrednik mora prodati 15 kilograma pšenice da bi kupio jednu kuglu sladoleda, HDZ-ova županica Nataša Tramišak poručuje da SDP i Možemo "nemaju što tražiti u Slavoniji". Umjesto da govori o očajnom položaju slavonskih ratara, niskim otkupnim cijenama i iseljavanju ljudi, HDZ ponovno bira stranačku propagandu, a takva njihova izjava najbolje pokazuje koliko je HDZ izgubio doticaj sa stvarnim životom hrvatskog sela i hrvatskih ljudi, tvrdi SDP.

SDP-ovci ističu i da Slavonija nije ničije stranačko vlasništvo, nego pripada ljudima koji u njoj žive, rade i pokušavaju preživjeti od svoga rada, no i ove godine gleda se isti scenarij - troškovi proizvodnje narasli su zbog Plenkovićeve inflacije, od gnojiva do mehanizacije, a Vlada nije uspjela zaštititi domaće proizvođače niti stvoriti uvjete za pravedniji položaj ratara na tržištu. Rezultat je još jedna otkupna sezona u kojoj proizvođači pšenicu prodaju po cijenama koje mnogima ne omogućuju dostojanstvenu zaradu, a često jedva pokrivaju troškove proizvodnje.

Nakon gotovo deset godina vlasti, HDZ mora preuzeti odgovornost za stanje hrvatske poljoprivrede. Slavonija je izgubila stotine tisuća stanovnika. Brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva odustaju od proizvodnje. Hrvatska proizvodi premalo hrane za vlastite potrebe, a ovisnost o uvozu iz godine u godinu raste, ističe se u priopćenju.

Vladi su postavili nekoliko pitanja: zašto hrvatski poljoprivrednik proizvodi sve skuplje, a prodaje sve jeftinije? Zašto država nije zaštitila domaće proizvođače u uvjetima snažne inflacije i rasta troškova proizvodnje? Zašto Hrvatska nema sustav koji će omogućiti da se od hrvatske pšenice proizvodi hrvatski kruh i tko će proizvoditi hrvatsku hranu za deset godina?

SDP smatra da je u pitanju optanak hrvatskog sela i da će se zbog nesposobnosti i nečinjenja Plenkovićeve vlade, sutra govoriti ne samo o pšenici nego o nestanku hrvatske poljoprivrede što se ne smije dopustiti, ističe se u priopćenju.