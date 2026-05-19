SDP: 'Potrebna je hitna revizija financijskog poslovanja saveza'

Zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) da su sredstva korištena u Hrvatskom skijaškom savezu, iz kojeg je u deset godina izvučeno 30 milijuna eura, trošena zakonito i transparentno izazvale su kritike SDP-ovih zastupnica koje su ustvrdile da se ne radi o izoliranim nepravilnostima nego o sustavno organiziranom modelu upravljanja javnim novcem.

Ahmetović je naglasila da se nepravilnosti ne pojavljuju samo u jednom savezu nego su, prema za sada dostupnim informacijama, zabilježene u čak pet sportskih saveza. „To više nije slučajnost. To je dokaz da je stvoren sustav koji je omogućio krađu novca. Riječ je o sustavu krađe javnog novca“, poručila je.

Kritizirala je i predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu, koji je izjavljivao da nije odgovoran za financijske odluke jer funkciju obavlja volonterski.

„Najprije se govorilo da odgovornost snosi glavni tajnik, a sada se tvrdi da je sve bilo u redu. Istodobno se najavljuju radionice o transparentnom trošenju javnog novca. Nevjerojatno je da ljudi koji desetljećima obnašaju najviše funkcije, a Mateša je bio premijer, trebaju radionice da nauče kako transparentno upravljati javnim sredstvima“, napomenula je Ahmetović.

Komentirale su i ostavku Marijana Kustića na dužnost dopredsjednika i člana Vijeća HOO-a, zapitavši postoji li razlog za ostavku koji javnosti nije poznat „Ako je sve zakonito i transparentno, zašto dolazi do ostavki? Tko snosi odgovornost?“, zanimalo je SDP-ove zastupnice.

Lugarić je ustvrdila da je riječ o problemu političke prirode i da je tijekom godina stvoren okvir koji je omogućio nedovoljnu kontrolu nad trošenjem sredstava u sportu, kako javnih, tako i sponzorskih. Posebno je upozorila na izmjene Zakona o sportu iz 2022. godine, kada je ukinuta obveza HOO-a da podnosi izvješća Hrvatskom saboru.

„Do tada se o tim izvješćima raspravljalo u Saboru, a nakon toga nestao je važan mehanizam nadzora“, upozorila je. Kazala je i da je proračun za sport značajno rastao, dok sustavi nadzora nisu pratili taj rast. „Proračun za sport eksplodirao je, ali nadzor nije. Eksplodirala je korupcija“, ustvrdila je Lugarić.

SDP-ove zastupnice zatražile su hitnu reviziju financijskog poslovanja sportskih saveza i potpunu javnu objavu financijskih podataka. „Tražimo javno dostupne podatke o svakom potrošenom euru. Javnost ima pravo znati kako se troši novac poreznih obveznika“, zaključuju u SDP-u.