SDP: Tramišak mora tražiti detalje kakav otpad će se spaljivati u našičkoj cementari

Predsjednica osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je u ponedjeljak da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od Vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u našičkoj cementari.

Bježančević je rekla na konferenciji za novinare kako je Vlada, pri donošenju odluke, ustvrdila da su neovisne analize pokazale kako se radi o neopasnom otpadu, pa je minimum odgovornosti da se građanima Našica i Osječko-baranjske županije transparentno kaže koje su to analize i što su točno utvrdile. Također, da se navedu protokoli i postupanja koja su u planu, a koja neće biti štetna za zdravlje stanovništva.

"To je i minimum političke pristojnosti koju bi županica trebala pokazati te tražiti od svoga premijera odgovore na pitanja o kojem se otpadu radi, kojim količinama i po kojim će se protokolima raditi", rekla je Bježančević.

Navela je kako posljednjih dana HDZ-ovi gradonačelnici govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića te mole premijera da problem Gospića ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.

"To je poruka županici Tramišak da može pokazati političku hrabrost i dići glas za građane koji su je birali. Ne očekujem da županica bude opozicija u vlastitoj stranci, ali ona može od Vlade i premijera tražiti dodatne informacije te zauzeti se za svoje građane, u skladu sa svojim ovlastima", smatra Bježančević.

Predsjednik osječkog SDP-a Goran Kušec podsjetio je na veliki požar plastike u tvrtki "Drava International" 2023. godine, koji je danima ugrožavao Osijek i okolicu, a šturo se izvještavalo o određenim promjenama u tlu, zraku i poljoprivrednim proizvodima. Hrvatska tada nije imala laboratorijske kapacitete za dio potrebnih analiza, pa stoga tadašnja izvješća ne predstavljaju cjelovitu sliku posljedica toga događaja, kazao je.

Stoga tražimo objavu potpunih rezultata analize i višegodišnjeg nadzora velikog požara iz 2023. te odgovor zašto javnosti nisu predočeni nedostatci tadašnjih mjera i preostale nepoznanice o mogućem utjecaju na tlo, vodu i zdravlje ljudi, zatražio je Kušec.

Upozorava kako su se na toj lokaciji poslije dogodila još dva požara, jedan 2024. godine a drugi nedavno, prije desetak dana, te da to ponavljanje ukazuje da neke stvari ne funkcioniraju.

Smatra kako javnost danas ne zna koliko se otpada nalazi na toj lokaciji, koje količine tvrtka stvarno zaprima i obrađuje, a koliko ostaje nagomilano.

"Željeli bismo da nam gradonačelnik Ivan Radić odgovori koliko se tona otpada danas nalazi u toj tvrtki i podudara li se to stanje s količinama koje su prijavljene u državnoj elektroničkoj evidenciji otpada, koju tvrtka mora voditi, te sa dopuštenim maksimumom od 20 tisuća tona", kazao je Kušec.