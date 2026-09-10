Otpad iz Gospića stiže u Našice? Županica: 'Ne želimo biti skladište kriminalnog otpada'

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je u četvrtak kako se protivi dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića na područje županije, ali da za hitnu sanaciju tog otpada Vlada trenutno nema drugu opciju osim spaljivanja u dvije cementare, od kojih je jedna u Našicama. Odgovarajući na upite vijećnika o problematici gospodarenja otpadom na sjednici Županijske skupštine, Tramišak je kazala kako nema informaciju gdje će se zbrinuti dio neopasnog otpada iz Gospića, ali je protiv toga da se bilo što doveze i deponira u Osječko-baranjskoj županiji, čak i neopasni otpad.

"Za opasni otpad i nemamo mogućnosti zbrinjavanja, pa to ne dolazi u obzir, a protiv sam toga da bilo se bilo kakav otpad dovozi i deponira na područje Osječko-baranjske županije", rekla je županica.

S obzirom da je Vlada donijela odluku kako će se u sklopu hitne sanacije otpada iz Gospića dio otpada spaliti u dvije cementare, od kojih je jedna cementara tvrtke "Nexe" u Našicama, vijećnik Mosta Josip Skočibušić pozvao je županijske vijećnike, ali i saborske zastupnike iz te izborne jedinice, da se tome usprotive.

"Mi u Slavoniji ne želimo biti skladište njihovog otpada koji je ilegalno, na kriminalan način, dovezen u Gospić", kazao je Skočibušić.

Tramišak je odgovorila kako je Vlada donijela takvu odluku jer u ovom trenutku očito nema drugog izbora za hitnu sanaciju.

"U ovom trenutku u Hrvatskoj postoje dvije cementare koje mogu spaliti otpad, i to su trenutno jedine opcije, i to za neopasni otpad. Ako tražimo da Vlada zbrine otpad iz Gospića, neće ga valjda prebaciti iz jednog mjesta u drugo, negdje ga mora spaliti, a imam informaciju, da cementara u Našicama redovito spaljuje otpad, i to na temperaturi 1.200 stupnjeva, uz sva potrebna mjerenje", kazala je Tramišak.

Poručila je kako onaj tko je uvozio opasni otpad u Hrvatsku za to mora i odgovarati, a tko će to biti, to mogu reći samo nadležne institucije koje provode svoje postupke.

"Imamo novog glavnog državnog inspektora i vjerujem da je došao upravo s tim ciljem - da riješi stvari koje su predugo čekale, ali to nisu odluke županije, već nacionalne razine", kazala je Tramišak na sjednici Županijske skupštine.