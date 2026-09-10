Obavijesti

News

Komentari 4
spaljivanje jedina opcija

Otpad iz Gospića stiže u Našice? Županica: 'Ne želimo biti skladište kriminalnog otpada'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Otpad iz Gospića stiže u Našice? Županica: 'Ne želimo biti skladište kriminalnog otpada'
Osijek: 13. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Županica Nataša Tramišak jasno je izrazila protivljenje deponiranju otpada iz Gospića u Osječko-baranjskoj županiji, ističući da se u trenutnoj situaciji otpad može samo spaliti u cementarama. Ova izjava dolazi usred zabrinutosti lokalnih vijećnika o potencijalnim ekološkim posljedicama.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je u četvrtak kako se protivi dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića na područje županije, ali da za hitnu sanaciju tog otpada Vlada trenutno nema drugu opciju osim spaljivanja u dvije cementare, od kojih je jedna u Našicama. Odgovarajući na upite vijećnika o problematici gospodarenja otpadom na sjednici Županijske skupštine, Tramišak je kazala kako nema informaciju gdje će se zbrinuti dio neopasnog otpada iz Gospića, ali je protiv toga da se bilo što doveze i deponira u Osječko-baranjskoj županiji, čak i neopasni otpad.

"Za opasni otpad i nemamo mogućnosti zbrinjavanja, pa to ne dolazi u obzir, a protiv sam toga da bilo se bilo kakav otpad dovozi i deponira na područje Osječko-baranjske županije", rekla je županica.

S obzirom da je Vlada donijela odluku kako će se u sklopu hitne sanacije otpada iz Gospića dio otpada spaliti u dvije cementare, od kojih je jedna cementara tvrtke "Nexe" u Našicama, vijećnik Mosta Josip Skočibušić pozvao je županijske vijećnike, ali i saborske zastupnike iz te izborne jedinice, da se tome usprotive.

Radeta proziva vlast Kaos oko zadarskog Dikla: Inspekcija zabranila odlaganje, Ministarstvo poništilo zabranu
Kaos oko zadarskog Dikla: Inspekcija zabranila odlaganje, Ministarstvo poništilo zabranu

"Mi u Slavoniji ne želimo biti skladište njihovog otpada koji je ilegalno, na kriminalan način, dovezen u Gospić", kazao je Skočibušić.

Tramišak je odgovorila kako je Vlada donijela takvu odluku jer u ovom trenutku očito nema drugog izbora za hitnu sanaciju.

"U ovom trenutku u Hrvatskoj postoje dvije cementare koje mogu spaliti otpad, i to su trenutno jedine opcije, i to za neopasni otpad. Ako tražimo da Vlada zbrine otpad iz Gospića, neće ga valjda prebaciti iz jednog mjesta u drugo, negdje ga mora spaliti, a imam informaciju, da cementara u Našicama redovito spaljuje otpad, i to na temperaturi 1.200 stupnjeva, uz sva potrebna mjerenje", kazala je Tramišak.

GRAĐANI SE BUNILI Gradonačelnik Zaprešića otkrio: 'Tvrtki Tabak ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom!'
Gradonačelnik Zaprešića otkrio: 'Tvrtki Tabak ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom!'

Poručila je kako onaj tko je uvozio opasni otpad u Hrvatsku za to mora i odgovarati, a tko će to biti, to mogu reći samo nadležne institucije koje provode svoje postupke.

"Imamo novog glavnog državnog inspektora i vjerujem da je došao upravo s tim ciljem - da riješi stvari koje su predugo čekale, ali to nisu odluke županije, već nacionalne razine", kazala je Tramišak na sjednici Županijske skupštine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji
OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!
NESTALO STRUJE

OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!

Olujno nevrijeme pogodilo je Slavoniju, uzrokujući velike štete i brojne intervencije hitnih službi, a najviše poziva odnosilo se na oštećenja krovišta i pad stabala.
Uskok snimio Dodićku i Šinceka, spominju Talijane i 'Perija': 'Pa nismo dobrotvorna ustanova'
DEPONIJ U BENKOVCU

Uskok snimio Dodićku i Šinceka, spominju Talijane i 'Perija': 'Pa nismo dobrotvorna ustanova'

Franciska Dodić Uskoku je rekla da je upala u klopku, da je izdala dva računa kako joj je rekla Monika Šincek, te da nije znala da je išta ilegalno. A onda je Uskok to usporedio sa snimljenim razgovorima sa Šincekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026