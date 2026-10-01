SDP traži da se novac od ekstra profita usmjeri umirovljenicima

Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac poručio je iz Varaždina da su spremni podržati mjere vlade koje će poboljšati položaj umirovljenika, ali uz uvjet da vlada podrži mjere SDP-a koji traži da se porez od ekstra profita usmjeri prema umirovljenicima koji nisu obuhvaćeni poreznim izmjenama.

Saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac rekao je to na tribini "Inflacija i mirovine - Kako danas žive naši umirovljenici?' koju je u četvrtak u Varaždinu organizirala Županijska organizacija SDP-a.

"Tražimo za one umirovljenike koji neće biti obuhvaćeni poreznim izmjenama, a njih je negdje oko 700 tisuća, da vlada ono što prikupi kroz porez na ekstra profit usmjeri na umirovljenika. I mi smo to vrlo jasno rekli u raspravi da ćemo čak i podržati vladine mjere, ako oni podrže naše", rekao je Lalovac.

Podsjetio je kako je u zakonu o ekstra profitu iz 2022. stajalo da će se sva prikupljena sredstva tim porezom usmjeriti umirovljenicima.

"Te odredbe u ovome zakonu sada nema. Ja sam više puta u javnoj raspravi molio ministra Ćorića da prepiše zakon iz 2022. što se tiče umirovljenika, da stavi taj članak i da kaže sve što ćemo prikupiti od poreza na ekstra profit dat ćemo umirovljenicima. Pogotovo onim umirovljenicima koji neće biti obuhvaćeni ovim poreznim izmjenama i da će onda imati podršku SDP-a", poručio je SDP-ov Lalovac koji je najavio da će njegova stranka podnijeti amandmane na prijedlog zakona kako bi se, po njemu, uklonila ta manjkavost.

Lalovac smatra i da je devastiran odnos između mirovina i kupovne moći umirovljenika koji su zbog toga kroz godine izgubili 1,5 mirovinu.

To se, dodao je, može ispraviti tako da država umirovljenicima vrati sve što su izgubili kroz inflaciju na način da se uvede trajni dodatak na mirovine od 10 posto u prvoj godini, a kasnije od pet ili sedam posto, ovisno o izračunu. "Tako bi se u iduće četiri godine prosječna starosna mirovina podigla na razinu od oko 50 posto prosječne plaće", zaključio je Lalovac.

Na tribini je bio i predsjednik Foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić, koji je mišljenja da vlada nema dovoljno razumijevanja za starije osobe, prvenstveno za umirovljenike. Po njegovim riječima prosječna mirovina u Hrvatskoj je u odnosu na prosječnu plaću daleko ispod onoga što je u Europskoj uniji.

"U Europskoj uniji je to 58 do 59 posto, dakle prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću dok je u Hrvatskoj to za 10 postotnih poena manje", kazao je Jelušić, istaknuvši da svi oni umirovljenici s ispodprosječnom mirovnom žive jako teško, na granici siromaštva.