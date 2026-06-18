SDP o izjavi Tramišak: 'Poruka je opasna i bahata. Slavonija nije stranačko vlasništvo HDZ-a'

Osječko-baranjska županijska organizacija SDP-a ocijenila je u četvrtak opasnom i bahatom te pokušajem uvođenja jednoumlja jučerašnju izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo "nemaju što tražiti u Slavoniji". Tramišak je izjavila u srijedu da su Vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji, te poručila da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji jer "ništa dobro nisu donijeli Slavoniji, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom". Županijski SDP uzvrraća kako "Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo" te ističu da ona "pripada građanima koji u njoj žive, rade i već deset godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti". "Poruka HDZ-ove županice da SDP i Možemo 'nemaju što tražiti u Slavoniji' opasna je i bahata. Tim pokušajem uvođenja jednoumlja županica zapravo bježi od stvarnih problema, stvarajući iluziju uspjeha koja ne postoji jer slavonska stvarnost potpuno odudara od HDZ-ovih PR pamfleta", navodi SDP u priopćenju..

Upozoravaju kako "između HDZ-ovih obećanja i stvarnih rezultata zjapi dubok ponor", što najbolje dokazuju službene brojke, jer su regionalne razlike su još veće.

Osječko-baranjska županija i dalje je ispod nacionalnog prosjeka, dok je ostatak Slavonije zabetoniran na samom dnu ljestvice razvijenosti. Istodobno, Zagreb, sjever zemlje i obala drastično odskaču po investicijama i BDP-u, ističu u osječko-baranjskom SDP-u.

Napominju kako ostatak Hrvatske bilježi povijesno nisku nezaposlenost, dok je Slavonija i dalje iznad toga prosjeka, a cijenu ove loše vlasti Slavonija je platila onim najvrijednijim – masovnim egzodusom i gubitkom stanovništva.

Unatoč milijardama iz EU fondova i kozmetičkim projektima, ekonomski jaz ostaje nepromijenjen. Deset godina HDZ-ovih "razvojnih programa" dokazalo je žalosnu činjenicu da Slavonija zaostaje, a ovakve poruke bahate županice ne mogu nahraniti gladna usta niti vratiti iseljene. Slavoniji hitno treba zaokret i vlast koja radi za građane, a ne za stranačke interese, poručuju iz osječko-baranjskog SDP-a.