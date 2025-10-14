SDSS-ovka prozvala Dabru: Vi pucate po njivama. On poručio: A vaši sumještani na svadbama

Saborski zastupnici DP-a odbacili su u utorak tvrdnje SDSS-ove Dragane Jeckov da su mjere za sprječavanje bolesti afričke svinjske kuge (ASK) u Osječko-baranjskoj županiji, zakašnjele, a sustav spor i nespreman, jer ga vode nestručni i ljudi bez znanja i vizije.

„Nakon 2023. godine i ASK u Vukovarsko-srijemskoj županiji gotovo da nismo ništa naučili, mjere za sprječavanje bolesti su zakašnjele, neučinkovite, uzalud PR izjave, prijetnje specijalnim ratom, teorije zavjere“, rekla je Jeckov u saborskom govoru na slobodnu temu.

Ocijenila je kako je postojeći sustav „spor, nespreman i neučinkovit, jer ga vode nestručni ljudi koji olako prebacuju odgovornost sa sebe, ljudi bez znanja, bez vizije, jasne strategije o poljoprivredi, svinjogojstvu ili stočarstvu“.

Kazala je i kako je rezultat takve politike najveća kriza svinjogojstva do sada, najmasovnija eutanazija svinja i uskoro najviša cijena mesa i mesnih proizvoda.

DP-ovi zastupnici žestoko su reagirali na njene izjave, a njihova se polemika s poljoprivrednog, preselila na politički teren.

Ne mogu vjerovati koliko se „izlupetaste“ po pitanju ASK u Osječko-baranjskoj županiji i u selu Jagodnjaku, uzvratio joj je Josip Dabro, dok ju je Stipo Mlinarić pozvao da kaže koliko je neregistriranih svinja pronađeno u Jagodnjaku i je li ih imao i suprug načelnice, te koliko se lijekova dovozi iz Srbije i radi na crno.

Jeckov Dabri: Ja ne lupetam, a vi pucate po njivama

„Ja ne lupetam, za razliku od vas koji pucate po njivama“, uzvratila je Jeckov bivšem ministru.

„Iako, možda, pucam po njivama, ne pucam kao vaši sumještani u centru sela na svakoj svadbi“, poručio joj je Dabro, a zastupnica mu odgovorila „naravno da ne treba pucati, no moji sumještani nisu ministri u hrvatskoj Vladi“.

„Vaši sumještani su abolirani ljudi koji su dignuli oružje na Hrvatsku“, uzvratio joj je Mlinarić i poručio da bi prilike sa ASK bile drugačije da se „ne radi, kako se radilo, po Jagodnjaku i ostalim selima, da su se držale registrirane svinje, da su se o njima brinuli stručni veterinari, a ne dovozili lijekovi iz Srbije“.

Spomenutu raspravu Jeckov je pokrenula govoreći o ulozi i položaju žena na selu, a u prigodi Međunarodnog dana žena sa sela, 15. listopada. Žene sa sela hrabro podnose sve izazove i teškoće života na selu, a jedna od takvih je i ASK koja je posljednjih mjeseci poharala Osječko-baranjsku županiju, a nisu ostale neokrznute ni druge, rekla je.

Miletić: Ekstremistička ljevica želi preodgajati našu djecu

Marin Miletić (Most) govorio je o „ratu koji se vodi za našu djecu“, te ustvrdio da „ekstremistička ljevica, wokeri, napose u Zagrebu, udara na naše temelje, na obitelj i želi preuzeti, ne odgoj, nego preodgoj naše djece“.

„Interesni centri moći, koji financiraju opskurnu ljevicu, kao što je Možemo i još neki, oni gdje god imaju vlast nasrću na našu djecu“, izjavio je zastupnik i poručio „Nećemo vam to dopustiti“.

Tvrdi i kako u Hrvatskoj, zapravo, nema prave ljevice. „Ovo što je Možemo, to nema veze sa ljevicom, to su neke elitističke skupine, polutajkunske, ekstremističke koje indoktriniraju naše klince, no mi im to nećemo dozvoliti, borit ćemo se“, poručio je zastupnik.