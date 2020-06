Kako se šiju maske? 'Pa iglom i koncem, nije viša matematika'

Ako je marama dovoljno gusta, efikasna je. Dobro bi bilo podsjetiti ljude na sve što se već pisalo o maskama i da pročitaju upute HZJZ-a, gdje imaju detaljno opisano kako ih nositi, kaže Grba Bujević

<p>Ne može mi nitko reći da ne može sašiti masku. Ne moraju biti kirurške, rekla je to šefica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva dr. <strong>Maja Grba Bujević</strong> komentirajući građane koji su se požalili da nemaju maske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ne nose svi maske u javnom prijevozu</strong></p><p>Zamolili smo je da nam opiše kako se šiju maske kućne radinosti za sve koji to eventualno ne znaju.</p><p>- Slabo vas čujem, u autu smo, pa u šumi, možete li, molim vas, ponoviti pitanje - ljubazno će Grba Bujević.</p><p>Ponovili smo pitanje, a gospođa Bujević nastavlja:</p><p>- Vi to mene ozbiljno pitate ili me zafrkavate? Pa svi znaju sašiti masku, nije to nikakva viša matematika. Ne mogu vam to sad opisivati. Je li ovo šala? Gledajte, pa to je krpa preko usta s dvije gumice i malo konca. Uostalom, ako ima onih koji ne znaju sašiti, sigurno znaju nekoga tko im može pomoći. U krajnjem slučaju, neka stave maramu.</p><p>Je li marama jednako efikasna kao i zaštitna maska, pitali smo.</p><p>- Ako je dovoljno gusta, naravno. Dobro bi bilo podsjetiti ljude na sve što se već pisalo o maskama i da pročitaju upute HZJZ-a, gdje imaju detaljno opisano kako nositi masku, kako je staviti, kako skidati i slično - zaključila je Grba Bujević.</p><p>Profesorica <strong>Alemka Markotić</strong> kaže da takve maske nisu dobre u zdravstvenim sredinama, dakle nisu za liječnike, ali mogu poslužiti.</p><p>- Ranije to možda nismo znali, kao ni puno toga o virusu - rekla je Markotić.</p>