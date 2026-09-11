Sedmero optuženih zbog smrti 17 ljudi u Domu za starije u Tuzli

Tužiteljstvo Tuzlanske županije u petak je podiglo optužnicu protiv sedam osoba koje smatra odgovornima za smrt 17, te ozljede 30 starijih osoba u požaru koji je prošle godine izbio u Domu umirovljenika u Tuzli.

Među optuženima je i bivši ravnatelj Doma umirovljenika Mirsad Bakalović, a optuženi bivši dužnosnici toga doma, te tvrtke koja je bila zadužena za održavanje protupožarnoga sustava terete se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine. Bakaloviću se dodatno na teret stavlja i zlouporaba položaja i ovlasti.

Prema optužnici, odgovorne osobe unutar doma, kao i stručnjaci koji su sudjelovali u procjeni protupožarne ugroženosti te inspektor za zaštitu od požara, nisu poduzeli propisane mjere zaštite, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika u kojem su smještene posebno ranjive osobe.

U domu je tada boravilo oko 180 korisnika, među kojima je više od stotinu bilo teško bolesnih, nepokretnih ili osoba s invaliditetom. Tužiteljstvo tvrdi da zbog propusta nije bio osiguran odgovarajući nadzor nad nepokretnim i teško pokretnim korisnicima, kao ni odgovarajući sustav ranog otkrivanja i dojave požara, odimljavanja i evakuacije.

Požar je izbio na sedmom katu, a među prvim žrtvama bilo je deset korisnika doma. Još sedmero ljudi preminulo je naknadno u bolnici od posljedica tragedije, čime je konačni broj žrtava dosegnuo 17.

Tragedija je dodatno otvorila pitanje uvjeta u kojima su korisnici godinama živjeli. Neposredno nakon požara u javnosti su objavljivane fotografije zapuštenih prostorija, vlage i dotrajalih dijelova objekta, a obitelji korisnika upozoravale su na loše uvjete i nedostatak osoblja. Mediji su također izvještavali o višegodišnjim upozorenjima građana na stanje u domu.