Uhitili su ravnatelja Doma za starije u Tuzli nakon strašnog požara koji je odnio 17 života!

Mirsad Bakalović, ravnatelj Doma umirovljenika u Tuzli, uhićen je zbog sumnje na teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine nakon stravičnog požara u kojem je život izgubilo 17 štićenika doma. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije priveli su ga u utorak oko 12 sati zbog, kako se navodi, ozbiljnih propusta u upravljanju objektom koji su doveli do tragedije golemih razmjera.

Uhićenje je uslijedilo nakon višetjedne istrage koja je otkrila kobne greške u sustavu sigurnosti. Bakalović je prvotno dao ostavku odmah nakon požara, no istraga Tužiteljstva TŽ sada ga stavlja u središte kaznene odgovornosti.

Pozvan na razgovor, pa mu tužitelj izdao nalog za uhićenje

Prema službenim informacijama, put do uhićenja bio je postupan. Bakalovića su prvo pozvali u prostorije MUP-a Tuzlanske županije na informativni razgovor. Nakon što je iznio svoju stranu priče, postupajući tužitelj Tužiteljstva Tuzlanske županije procijenio je da postoji dovoljno osnova sumnje te je izdao naredbu za njegovo uhićenje.

Podsjetimo, Bakalović je neposredno nakon požara koji je izbio 4. studenoga izjavio kako nakon svega što je vidio više ne može obnašati funkciju ravnatelja te je podnio ostavku.

Vještačenje otkrilo uzrok: Koban je bio kabel radio prijamnika

Tragedija koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu započela je, kako je pokazalo vještačenje, zbog naizgled bezazlenog kvara. Prema prvom nalazu vještaka, požar je izazvao kratki spoj na priključnom kabelu radio prijamnika u sobi jednog od štićenika.

- Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljnjem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene - priopćili su iz Tužiteljstva.

Utvrđeno je da je kabel, koji je u trenutku izbijanja požara bio uključen u struju, bio prikliješten između madraca, zida i metalnog dijela kreveta. To je, navode vještaci, dovelo do mehaničkog, a potom i termičkog opterećenja koje je rezultiralo zapaljenjem. Od posljedica požara, 16 osoba preminulo je od gušenja ugljičnim monoksidom, dok je jedna osoba podlegla teškim opeklinama.

Noć užasa: Nepokretni štićenici bili su zarobljeni

Vatrena stihija buknula je 4. studenoga oko 20:45 sati na sedmom katu zgrade, gdje su, prema izvještajima medija, bili smješteni najteže pokretni i nepokretni štićenici. U domu je u tom trenutku boravilo ukupno 185 osoba. Plamen se brzo širio, a gusti dim ispunio je hodnike, onemogućivši bijeg onima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

​- Legla sam u krevet kad sam čula pucketanje. Pogledala sam kroz prozor i vidjela kako s gornjih katova pada zapaljeni materijal. Istrčala sam u hodnik. Na gornjim katovima su nepokretni ljudi - ispričala je za BHRT štićenica doma Ruža Kajić, koja je bila smještena na trećem katu.

U požaru je ozlijeđeno više od 30 osoba, uključujući štićenike, zaposlenike doma, ali i vatrogasce te policajce koji su sudjelovali u spašavanju. Mnogi od hospitaliziranih liječili su se od trovanja ugljičnim monoksidom. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić tragediju je nazvao "katastrofom golemih razmjera", a sućut obiteljima izrazio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.