Sedmorka iz afere Taksi ide u istražni zatvor: Među njima je i 'Kralj taksista' Malenica

U novoj akciji Uskoka i policije u četvrtak je uhićeno više ljudi, a među njima i Branimir Malenica, koji se naziva 'Kraljem taksista'. Županijski sud u Zagrebu je na prijedlog Uskoka danas odredio istražni zatvor sedmorici okrivljenih.

Na taj potez odlučeno je zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i mogućeg utjecaja na svjedoke. Među njima je i sam Malenica.

Kako je rekao Uskokov Petar Plejić, ukupno su 63 svjedoka.

Kako neslužbeno doznajemo djela koja se Malenici i ostalima stavljaju na teret su počinjena tijekom 2024. i 2025. godine, a Večernji list, doznaje da su ih od listopada tajno nadzirali i pratili.

Sumnja se da su zajedno zatvarali tvrtke preko kojih su imali ugovore, čim bi dosegli iznose zbog kojih bi morali plaćati PDV. U tom trenutku bi cijelu flotu vozača i vozila prebacili na drugu firmu.