Komentari 4
NA PRIJEDLOG USKOKA

Sedmorka iz afere Taksi ide u istražni zatvor: Među njima je i 'Kralj taksista' Malenica

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Zagreb: Privođenje osumnjičenih u aferi Taksi | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Sumnja se da su zajedno zatvarali tvrtke preko kojih su imali ugovore, čim bi dosegli iznose zbog kojih bi morali plaćati PDV. U tom trenutku bi cijelu flotu vozača i vozila prebacili na drugu firmu.

U novoj akciji Uskoka i policije u četvrtak je uhićeno više ljudi, a među njima i Branimir Malenica, koji se naziva 'Kraljem taksista'. Županijski sud u Zagrebu je na prijedlog Uskoka danas odredio istražni zatvor sedmorici okrivljenih.

Na taj potez odlučeno je zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i mogućeg utjecaja na svjedoke. Među njima je i sam Malenica.

Izjava Petra Plejića iz USKOKA 00:50
Izjava Petra Plejića iz USKOKA | Video: Laura Šiprak/24sata

Kako je rekao Uskokov Petar Plejić, ukupno su 63 svjedoka.

Kako neslužbeno doznajemo djela koja se Malenici i ostalima stavljaju na teret su počinjena tijekom 2024. i 2025. godine, a Večernji list, doznaje da su ih od listopada tajno nadzirali i pratili.

TRAŽE ZATVOR ZA SEDMERO LJUDI Uskok i policija o taksi muljaži: Otkrili kako su otvarali niz firmi, šteta 4,86 milijuna eura
Uskok i policija o taksi muljaži: Otkrili kako su otvarali niz firmi, šteta 4,86 milijuna eura

Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'
VELIKI ULOV USKOKA

Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'

Deset taksista godinama je varalo na PDV-u muljajući s otvaranjem firmi. Ministar unutrarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako su sve pratili dulje vrijeme. Dio je prao novac kroz ulaganja u nekretnine
