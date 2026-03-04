Šef Crvenog križa zapeo na Bliskom istoku: 'Život se u pola sata okrene za 180 stupnjeva'

Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa zapeo je na Bliskom istoku nakon eskalacije sukoba, doznaju 24sata. Kako nam je sam Markt potvrdio prvo su zapeli u Dohi.

- Bili smo tamo tri puna dana i onda se privatnim vezama prebacili u Riyad. Kupili smo nove avio karte i nadam se da smo sutra u Zagrebu - rekao je Markt za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Amerikanci objavili snimku udara torpedom na iransku fregatu | Video: 24sata/Reuters

Dodao je i kako su cijelo vrijeme bili u hotelu, u kojem su smješteni.

- Nevjerojatno, u pola sata ti se život preokrene za 180 stupnjeva. Rakete nisam vidio ali sam ih dobro čuo! Svaki dan nekoliko jakih detonacija - rekao nam je izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa.

Podsjetimo, Vlada RH i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kako su objavili, upućuju četiri zrakoplova Croatia Airlinesa tijekom narednih dana, uz moguće dodatne opcije, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu.

- Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je sinoć s ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom o slanju zrakoplova Croatia Airlinesa, a dogovorena su i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će dodatno prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, čime se osigurava dodatni kapacitet i ubrzava njihov povratak - objavilo je Ministarstvo.

Dodaju i kako je Hrvatska već uspješno provela niz evakuacijskih aktivnosti. U potpunosti su evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina.

- Iz Sultanata Oman evakuirano je 12 hrvatskih državljana letom preko Istanbula za Zagreb, dok preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai radi daljnje organizacije povratka - kažu iz Ministarstva.

Dodali su kako je hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada. Za sve zainteresirane razmatra se i mogućnost evakuacije preko Rijada, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.

- MVEP RH poziva zainteresirane da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. Vlada Republike Hrvatske vodi sustavnu i odgovornu brigu o svim hrvatskim državljanima koji su zatražili pomoć - zaključili su iz Ministarstva.