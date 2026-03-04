Obavijesti

News

Komentari 9
DOZNAJU 24SATA

Šef Crvenog križa zapeo na Bliskom istoku: 'Život se u pola sata okrene za 180 stupnjeva'

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Šef Crvenog križa zapeo na Bliskom istoku: 'Život se u pola sata okrene za 180 stupnjeva'
Foto: Mohammed Salem/Pixsell

Markt za 24sata kaže kako se nada da je sutra u Zagrebu. 'Rakete nisam vidio, ali sam ih čuo', kaže nam...

Admiral

Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa zapeo je na Bliskom istoku nakon eskalacije sukoba, doznaju 24sata. Kako nam je sam Markt potvrdio prvo su zapeli u Dohi. 

- Bili smo tamo tri puna dana i onda se privatnim vezama prebacili u Riyad. Kupili smo nove avio karte i nadam se da smo sutra u Zagrebu - rekao je Markt za 24sata. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Amerikanci objavili snimku udara torpedom na iransku fregatu 00:32
Amerikanci objavili snimku udara torpedom na iransku fregatu | Video: 24sata/Reuters

Dodao je i kako su cijelo vrijeme bili u hotelu, u kojem su smješteni. 

NAJGORI SCENARIJ Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

- Nevjerojatno, u pola sata ti se život preokrene za 180 stupnjeva. Rakete nisam vidio ali sam ih dobro čuo! Svaki dan nekoliko jakih detonacija - rekao nam je izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa.

Podsjetimo, Vlada RH i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kako su objavili, upućuju četiri zrakoplova Croatia Airlinesa tijekom narednih dana, uz moguće dodatne opcije, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu.

- Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je sinoć s ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom o slanju zrakoplova Croatia Airlinesa, a dogovorena su i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će dodatno prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, čime se osigurava dodatni kapacitet i ubrzava njihov povratak - objavilo je Ministarstvo. 

Dodaju i kako je Hrvatska već uspješno provela niz evakuacijskih aktivnosti. U potpunosti su evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina.

LETE IZ EGIPTA I JORDANA Crna Gora organizira evakuaciju za državljane na Bliskom istoku
Crna Gora organizira evakuaciju za državljane na Bliskom istoku

- Iz Sultanata Oman evakuirano je 12 hrvatskih državljana letom preko Istanbula za Zagreb, dok preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai radi daljnje organizacije povratka - kažu iz Ministarstva. 

Dodali su kako je hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada. Za sve zainteresirane razmatra se i mogućnost evakuacije preko Rijada, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.

- MVEP RH poziva zainteresirane da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. Vlada Republike Hrvatske vodi sustavnu i odgovornu brigu o svim hrvatskim državljanima koji su zatražili pomoć - zaključili su iz Ministarstva.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026