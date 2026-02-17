Obavijesti

O SPORNOJ SNIMCI DABRE

Šef DOMINO-a: 'Spremni smo ući u vladajuću koaliciju, ali uz uvjet da nam daju ovaj resor'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Mario Radić obratio se medijima u izbornom stožeru predsjedničke kandidatkinje Branke Lozo | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Na pitanje je li DOMiNO i dalje spreman ući u vladajuću koaliciju pod određenim uvjetima, odgovorio je: 'Vi dobro znate koji je to uvjet"

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić izjavio je da njegova stranka ostaje otvorena za razgovore o ulasku u vladajuću koaliciju, ali pod jasnim uvjetom, preuzimanjem Ministarstva kulture. Poručio je i da je aktualna politička situacija neugodna i za Darija Hrebaka i za premijera Andreja Plenkovića.

Radić je gostovao u studiju Večernjeg lista nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz vladajuće većine zbog spornog pjevanja Josipa Dabre iz Domovinskog pokreta.

- Nije ovo samo neugodna situacija Dariju Hrebaku nego i Andreju Plenkoviću. Kako će to biti, na koji će način završiti, ne mogu kalkulirati, priča se da ima još nekih koji su spremni uskočiti u taj vlak - kaže Radić.

Na pitanje je li DOMiNO i dalje spreman ući u vladajuću koaliciju pod određenim uvjetima, odgovorio je:

- Vi dobro znate koji je to uvjet, prvi uvjet je da bi uopće sjeli za stol razgovarati je Ministarstvo kulture - rekao je.

Radić je potom iznio kritike na račun aktualne kulturne politike.

- Ova struktura koja je u ministarstvu kulture, od svih koji dodjeljuju novce, u Hrvatskoj se dodjeljuju novci kao da je na vlasti SDP i Možemo. Mi danas imamo zapuštenu javnost, zapušten narod koji malo malo kao da ga netko podjaruje. Gledajući Mirotvorca, o jednoj tragičnoj sudbini Josipa Reihla Kira, ta teza da on nije ubijen da ne bi bilo rata, to je stvarno smiješno.

Nivo kulture u Hrvata je postao dramatičan. Neki dan sam gledao malo te naše emisije, život na farmi, tri žene napadaju muškarca, život na vagi, to je nivo kulture što se gleda u narodu. Na tome treba poraditi, kad se tako puno ulaže u takav način emisija, to su vulgarne emisije, taj se nivo kulture prelije u sve sfere društva. Ovo je rak rana hrvatskog društva, ne možemo pristati ući u vlast dok je ovakva razina kulturne politike - rekao je Radić.

Dodao je i:

- Mi kad bi samostalno dobili taj resor, mi bi ga vodili, a tko što vodi, ne bi u to ulazio. Malo je to vjerojatno - kaže Radić.

Komentirao je i pjevanje saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre u Komletincima.

- Prvi dio pjesme se priča o tome da se puca u Radiće, onda se malo razgalio pa je imao drugi dio pjesme odmah. Kad se kaže da nije bitno tko što govori, nego tko govori. Nije bitno tko što pjeva nego tko pjeva. Bilo je vrijeme kad se moglo obiteljski uzeti pušku, Dabro je bio mlad kad je bio Domovinski rat, no nikada nije služio vojsku. On je služio kao komunalni redar. Što se tiče njegovog obiteljskog stabla, vrti mu se deda Sreto u grobu. Ja nisam od toga koji broji krvna zrnca, ali to je bila obitelj koja je bila na neprijateljskoj strani - kazao je Radić.

Istaknuo je kako je ovo ljevici došlo kao naručeno.

- Sad imamo jednog koji pjeva ustaške pjesme - dodao je.

Na pitanje hoće li se tema Pavelića jednom zauvijek staviti u prošlost, odgovorio je:

- Očito nećemo. Morali bi krenuti s nekim realnim stvarima. Bilo je kako bilo, sigurno ima ružnih epizoda, ali nije da je ustaški pokret bio najgori na svijetu, a partizanski je brao ljubičice Titu. Teško je u ovim vremenima otvoriti tu temu. Ja ne bi zabranjivao ništa, ali u ovoj situaciji, ovo je došlo kao naručeno. Moramo ozbiljne teme završiti - rekao je.

