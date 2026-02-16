Kada Dabro pjeva i Plenki zašuti

Vladajuća koalicija zatresla se nakon objavljene snimke u kojoj DP-ov zastupnik Josip Dabro pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata". DORH će pokrenuti izvide o spornoj snimci, a glavna tema u Saboru jučer je bila ima li premijer Andrej Plenković dovoljno ruku da u petak potvrdi Antu Ružića za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

- Imam - kratko je odgovorio Plenković na pitanje SDP-ovca Arsena Bauka, a jedan od HDZ-ovaca kratko je dodao: "Mirno spavaj, Arsene".

Premijer Plenković, iako je bio u Saboru, nije komentirao spornu Dabrinu snimku, no u 17 sati okupilo se predsjedništvo HDZ-a, čiji sastanak do zaključenja ovog izdanja nije bio gotov.

HSLS je zaprijetio izlaskom iz koalicije, a odlaskom njihova dva zastupnika većina više ne bi postojala jer bi pala na 74 ruke. Najavljeni su stranački sastanci, baš kao i u DP-u. Politički tajnik HSLS-a i zastupnik Darko Klasić naveo je kako će ovog tjedna na stranačkim tijelima prodiskutirati cijelu situaciju te da će do petka imati zaključke.

- Predsjednik je jučer sve rekao. Mi već neko vrijeme tražimo s jedne strane fašizam, s druge komunizam, a ispast će na kraju da smo dobili idiotizam u Hrvatskoj - rekao je.

Marija Selak Raspudić (nezavisna) zatražila je od Plenkovića da kaže čije ruke ima za izglasavanje povjerenja Ružiću, na što su iz HDZ-a krenula dobacivanja da će i ona dignuti ruku za novog ministra.

- Tolika je frka da mene zovete? Teško će proći - odgovorila im je Selak Raspudić.

DP-ovka Dubravka Lipovac Pehar ne osuđuje Dabrino ponašanje.

- Ne osuđujem. Nije trenutak da se takve stvari uopće govore. Dabro je i sam rekao da može pjevati što želi. On je pjevao pjesmu koju želi pjevati. To je njegova stvar, ali nije to primjereno ponašanje jednog saborskog zastupnika. Hrebak neka razmisli - rekla je Lipovac Pehar te navela kako ne zna hoće li Dabro snositi neke posljedice.

Napomenula je da će DP vjerojatno imati stranački sastanak. Neslužbeno, stav DP-ovaca je da se Dabro ne može tako ponašati, ali kako kažu - "već se pokazalo, ko Dabri šta može". Sugovornici iz stranke kažu da je Dabro u dobrim odnosima s Penavom.

Članica vladajuće koalicije Vesna Vučemilović sve vidi kao "glazbenu krizu".

- Ako je Dabro napravio nešto što nije u skladu s pozitivnim propisima, onda će institucije reagirati, a Dabro k'o Dabro. Diktatorski režimi ne bi se trebali slaviti, ni jedni, ni Titovi ni bilo koji drugi. Treba osuditi svaki oblik totalitarnog režima, i petokraku i sve ostalo - kazala je Vučemilović, koja je, kao i premijer, uvjerena da će u petak biti dovoljno ruku za izglasavanje povjerenja novome ministru.

SDP-ovac Arsen Bauk smatra da ponašanje Josipa Dabre predstavlja kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira te očekuje prekršajnu sankciju, a odvjetništvu prepušta da ocijeni ima li tu i nečeg višeg.

- Djelomično je točna njegova opservacija da svatko može pjevati u svom šoru što hoće. Ona je na tragu zaključka zagrebačke gradske skupštine, ali ta sloboda nije apsolutna. Ograničena je propisima koji se tiču zaštite od buke, ali i sadržaja. Određeni sadržaji mogu biti ocijenjeni kao remećenje javnog reda i mira. Što se tiče reakcije gospodina Hrebaka, mogu mu poručiti samo da je dobrodošao u histeričnu ljevicu, a neka se Plenković dalje nastavlja valjati u blatu svog bivšeg potpredsjednika - izjavio je Bauk.

Izvidi DORH-a

U Mostu smatraju da DP-ovci pokušavaju privući pozornost jer im je rejting slab te kako su im "ovakvi ekscesi prilika da se vrate u eter", a uvjereni su i da će koalicija preživjeti jer su "interesi jaki". Iz SDP-a su prije rekli kako će se ubrzo doznati je li riječ o iznenadnom prosvjetljenju liberalnih vrijednosti ili dobro režiranom igrokazu za javnost. Ivana Kekin (Možemo!) upitala se kako premijer, koji javnost uvjerava da su normalna i pristojna Hrvatska, može to govoriti dok mu većinu drži onaj koji otvoreno i bez imalo srama veliča fašistički režim.

- Ovdje, u ovom domu, u Saboru, ključno pitanje za Plenkovića i za vladajuću većinu je tko vam drži ruke. Tko će izglasati ministra Ružića u petak? Hoće li to biti osoba koja doslovce zaziva protuustavne vrijednosti u ovoj zemlji - pitala je Kekin.

Tek nakon odgovora na spomenuta pitanja, kaže, može se razgovarati o tome ima li ili nema većine.

- Ako je nema, pa super, onda idemo na izbore. Nije nikakav problem - dodala je.

DORH će analizirati snimku na kojoj Josip Dabro pjeva "Kad je Stjepan Radić umirao" zbog utvrđivanja eventualnoga kaznenog djela širenja mržnje, neslužbeno doznaje Večernji list. Na snimci nastaloj ovog vikenda na pokladnom jahanju u Komletincima vidi se kako Dabro pjeva o atentatu na Radića u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Predsjednik SDSS-a smatra kako je riječ o otvorenoj prijetnji, ne samo srpskoj nego i svim ostalim manjinama koje žive u Hrvatskoj.

- Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje - komentirao je Pupovac u nedjelju.

I sveučilišni profesor filozofije Marko Vučetić na društvenim mrežama oglasio se o cijeloj situaciji.

- Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli - napisao je.

Zanimalo nas je kakav rasplet očekuje, odnosno koji je najrealniji scenarij: nastavak koalicije kakva jest, moguće preslagivanje parlamentarne većine ili prijevremeni parlamentarni izbori, u koje ipak malo tko vjeruje.

- Ne vidim da je to ikakav događaj kojim treba tumačiti našu sadašnjost, a pogotovo ne budućnost. Hrebak je samo pokazao vitalne znakove da je živ i ništa više, a ujedno je pokazao da njegov život ovisi o Plenkoviću i o koaliciji s HDZ-om. On ništa što čini ne čini mimo tog dogovora. Ovdje je riječ o daljnjem discipliniranju desnice i Plenkovićevoj poruci da se ništa desno ne može događati spontano nego isključivo po njegovim uputama - kazao je Vučetić.

Analizirao je i postupke uključenih aktera.

- Dabro je odlučio spontano iskazati pripadnost desnici AP-a, u ovom slučaju ne Andreja Plenkovića nego Ante Pavelića. Zbog toga je Hrebak, kao glasnogovornik AP-a, odnosno Andreja Plenkovića, odlučio uputiti poruku Dabri da, ako nastavi tim putem, dovodi u pitanje svoj opstanak, a ne opstanak Hrebaka i Plenkovića - zaključio je Vučetić.

Već ima optužnicu

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić osudio je zastupnika Dabru i reakciju DP-a na njegovo veličanje ustaškog poglavnika te poručio kako upozoravanje na normalizaciju ustaštva nije bavljenje prošlošću nego izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost.

- Ne radi se tu o 'ustašama i partizanima' od prije više od 80 godina nego o stavovima karakterističnim za početke fašizma, koje ekstremno desne stranke uspješno nameću dijelu mladih ljudi kao radikalni oblik domoljublja - priopćio je Pusić.

Naime, Pusić je naveo kako je Dabro na uglavnom negativne reakcije uzvratio kako će "na svom šoru pjevati što mu se pjeva" te je dodao, kako kaže Pusić, "nesuvislu papazjaniju u kojoj je udrobio" kokardu popa Đujića, Miloradove knjige, Porfirija, Madrid, "našu staru pjesmu" i liberale koji pate.

- To su degutantne uvrede za svakog normalnoga građanina Hrvatske. Logično je pitanje, ako Dabro 'na svom šoru' veliča Pavelića i ustaštvo, zašto to objavljuje, urbi et orbi, na društvenim mrežama? Jedino kao potvrdu da se izjavama kojih bi se iole razuman i moralan čovjek trebao sramiti, budale i otvoreni promotori fašizma ponose - ocijenio je Pusić.

Pjevanje o Paveliću kao "vođi svih Hrvata", nastavlja, spada u istu kategoriju kao nesankcionirano uzvikivanje "Za dom spremni" u Saboru. Reakcije iz DP-a da se treba baviti bitnijim temama i budućnošću, a ne prošlošću, Pusić je ocijenio kao "zabrinjavajuće pokazatelje stanja u hrvatskom društvu". Komentirao je i HDZ.

- Ta dominantna stranka desnice ponaša se kalkulantski, krivo procjenjujući da može 'upiti' ekstremizam i njegove glasače, a da i sama ne postane ekstremna. Sve je više pokazatelja da bi se ta 'mudra' politika sadašnje Vlade mogla pokazati kao kukavičluk i nespremnost da se brane temeljne vrijednosti demokratskog društva, kao neodgovornost prema budućnosti hrvatskog društva i Hrvatske kao države - poručio je Pusić.

Sredinom siječnja prošle godine Josip Dabro dao je ostavku na mjesto ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade nakon što je u javnost iscurila videosnimka na kojoj ispaljuje 15 hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor dok se vozi u osobnom automobilu. Nedugo nakon toga objavljeno je kako Dabro, gol do pasa, iz kalašnjikova ispaljuje osam metaka prema kanalu u blizini kukuruzišta. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Dabre. Uhitili su ga 26. veljače 2025., a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor. Iz pritvora je pušten 3. ožujka, nakon što su ispitani svi svjedoci. Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je, od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla, iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Nakon Dabrina povratka u saborske klupe iz imovinske kartice vidljivo je da mu plaća iznosi 3823 eura. Uz redovne prihode i nekretnine, prijavio je luksuzni sat Breitling Superocean Heritage Automatic, procijenjene vrijednosti 5600 eura. Dabro nam je lani objasnio zašto se odlučio baš za ovaj luksuzni brend.

- Zato što je pilotski. Štedim novac za takve stvari, a imam i dobru plaću. Volim kvalitetne i dobre stvari. Za svoj novac mogu kupovati što god hoću - kazao je Dabro.