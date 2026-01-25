Šef FBI-ja okrivio ubijenog u Minnesoti: 'Nemate pravo kršiti zakon i poticati na nasilje'

Smrt Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su usred bijela dana u Minneapolisu ubili federalni agenti, izazvala je lavinu prosvjeda i pokrenula otvoreni sukob između državnih vlasti Minnesote i Trumpove administracije. Dok snimke i svjedoci opovrgavaju službenu verziju događaja, direktor FBI-a Kash Patel odgovornost je prebacio na lokalne političare, najavivši istragu protiv guvernera Tima Walza i gradonačelnika Jacoba Freya zbog navodnog ometanja federalnih operacija.

Umjesto da pokrene istragu o postupanju agenata, direktor FBI-a Kash Patel iskoristio je incident za izravan napad na demokratske čelnike Minnesote. FBI je uručio sudske pozive guverneru Timu Walzu i gradonačelniku Minneapolisu Jacobu Freyu u sklopu istrage o navodnoj zavjeri za ometanje federalnih operacija.

Patel ih optužuje da su svojom retorikom poticali nasilje i "terorizirali" federalne službenike.

​- Nitko – izabrani dužnosnik, privatni građanin ili bilo tko drugi – ne smije ometati i opstruirati istragu organa reda. Nitko - poručio je Patel u pisanoj izjavi.

Ovaj potez slijedi obrazac viđen ranije u siječnju nakon ubojstva Renee Good, još jedne nenaoružane građanke koju je usmrtio agent ICE-a. I tada su federalne vlasti blokirale pristup državnim istražiteljima, a pritisak iz Washingtona da se slučaj zataška doveo je do ostavke nadzornice FBI-a u Minneapolisu, Tracee Mergen, i nekoliko federalnih tužitelja.

- Ne možete donijeti vatreno oružje napunjeno s više spremnika na prosvjed. Tako je jednostavno - rekao je Patel. "Nemate pravo kršiti zakon i poticati nasilje.

Snimke i svjedoci ruše službenu verziju

Gotovo odmah nakon ubojstva, dužnosnici Trumpove administracije, uključujući tajnicu za domovinsku sigurnost Kristi Noem, proglasili su Prettija "domaćim teroristom" koji je namjeravao "masakrirati" federalne agente. Gregory Bovino, zapovjednik granične policije, otišao je toliko daleko da je na CNN-u izjavio kako su agenti koji su pucali "prave žrtve".

Međutim, analiza video snimki koju je proveo The New York Times, kao i izjave svjedoka pod prisegom, prikazuju potpuno drugačiju sliku. Na snimkama se vidi kako Pretti, držeći mobitel u jednoj ruci, prilazi kako bi pomogao ženi koju je agent poprskao suzavcem. Nakon toga, agenti su suzavcem poprskali i njega, srušili ga na tlo i razoružali. Njegovo oružje ostalo je skriveno sve dok mu ga agenti nisu oduzeli. Tek tada, dok je ležao na tlu pod kontrolom nekoliko agenata, ispaljeno je najmanje deset hitaca u njegova leđa i tijelo.

Jedna svjedokinja, koja se opisala kao zabavljačica za djecu, u sudskoj je izjavi navela: "Pročitala sam izjavu DHS-a o tome što se dogodilo i ona je pogrešna. Čovjek nije prišao agentima s pištoljem. Prišao im je s kamerom... Bacili su ga na tlo. Četiri ili pet agenata držalo ga je na zemlji i samo su počeli pucati u njega. Pucali su toliko puta."

Liječnik koji je s obližnjeg prozora svjedočio ubojstvu izjavio je da je odmah potrčao van kako bi pružio pomoć. Agenti su ga, kako tvrdi, isprva zaustavili tražeći dokaz o liječničkoj licenci prije nego što su mu dopustili da priđe Prettiju, koji u tom trenutku više nije imao puls.

Politički rat u Washingtonu

Ubojstvo Alexa Prettija dodatno je zaoštrilo političke podjele. Demokrati u Senatu zaprijetili su blokadom financiranja Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) dok se ne uspostavi mehanizam odgovornosti za agente ICE-a. Republikanci su uglavnom šutjeli, uz nekoliko iznimaka poput senatora Billa Cassidyja, koji je zatražio "potpunu zajedničku federalnu i državnu istragu", poručivši da je "kredibilitet ICE-a i DHS-a na kocki".

U međuvremenu, Minneapolis je ponovno postao epicentar masovnih prosvjeda. Tisuće ljudi okupile su se na bdjenju unatoč temperaturama ispod nule, a napetosti između građana i federalnih agenata dosegle su točku vrenja, pretvarajući grad u poprište borbe za istinu, pravdu i dušu Amerike.

Tko je bio Alex Pretti?

Prijatelji, kolege i susjedi opisuju Alexa Prettija kao strastvenog profesionalca, dobrog prijatelja oštrog smisla za humor i, iznad svega, osobu koja je željela činiti dobro. Radio je na odjelu intenzivne njege u bolnici za veterane, a kolegica Ruth Anway opisala ga je kao nekoga tko je "želio pomoći čovječanstvu i imati karijeru koja će biti sila dobra u svijetu".

Pretti nije imao kriminalni dosje i posjedovao je legalnu dozvolu za nošenje oružja. Njegov otac, Michael Pretti, izjavio je za Associated Press kako ga je upozoravao da bude oprezan na prosvjedima.

​- Rekli smo mu prije dva tjedna, idi i prosvjeduj, ali ne upuštaj se ni u što, nemoj raditi gluposti. Rekao je da to zna - kazao je shrvani otac.