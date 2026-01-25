Obavijesti

NE SMIRUJU SE SKANDALI

Ne žele da istražuju ubojstvo Renee Good? FBI agentica dala je ostavku nakon pritisaka

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters

Umjesto da se istražuje je li agent Ross prekomjerno upotrijebio silu, odjelu agentice Mergen naređeno je da slučaj tretira kao "napad na saveznog službenika", čime je fokus prebačen na žrtvu

Visokopozicionirana agentica FBI-ja iz Minneapolisa podnijela je ostavku, a prema više izvora, njezina odluka izravna je posljedica pritiska da obustavi istragu o kontroverznom ubojstvu Renee Good, 37-godišnje Amerikanke koju je početkom mjeseca usmrtio agent Imigracijske i carinske službe (ICE). Ovaj slučaj, koji je već izazvao niz ostavki unutar američkog pravosuđa, sada je dobio novi, dramatičan zaplet koji upućuje na duboki raskol između terenskih istražitelja i političkog vodstva u Washingtonu.

Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku 00:48
Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku | Video: reuters/alpha news

Tracee Mergen, vršiteljica dužnosti nadzornice Odjela za javnu korupciju, napustila je ured nakon što je odbila prekinuti istragu o mogućem kršenju građanskih prava, piše CBS. Umjesto toga, od nje je zatraženo da cijeli slučaj preusmjeri na istragu protiv ubijene žene i njezine supruge.

Pritisak iz Washingtona bio je prevelik

Tracee Mergen bila je na čelu odjela koji se, između ostalog, bavi i slučajevima kršenja građanskih prava. Upravo je njezin tim započeo istragu o okolnostima smrti Renee Good, koju je sedmog siječnja tijekom operacije ICE-a u Minneapolisu ustrijelio agent Jonathan Ross. Međutim, kako navode izvori za CBS News, nedugo nakon otvaranja slučaja, iz vrha Ministarstva pravosuđa (DOJ) i FBI-ja stigao je nalog da se istraga preklasificira.

Umjesto da se istražuje je li agent Ross prekomjerno upotrijebio silu, odjelu agentice Mergen naređeno je da slučaj tretira kao "napad na saveznog službenika", čime je fokus prebačen na žrtvu. Jedan izvor blizak istrazi potvrdio je kako Mergen jednostavno nije htjela popustiti pod pritiskom.

​- Ona se ne bi povinovala pritisku vodstva - kratko je poručio izvor iz FBI-ja.

Službeni stav FBI-ja, koji je prenio glasnogovornik Ben Williamson, glasi da "činjenice na terenu ne podržavaju istragu o građanskim pravima" te da se ured nastavlja baviti "nasilnim kriminalnim akterima".

Vigil for Renee Nicole Good at Boycott Bar in Phoenix
Foto: Caitlin O'Hara

Ubojstvo koje je podijelilo zemlju

Slučaj Renee Good od samog je početka izazvao burne reakcije. Prema službenoj verziji Trumpove administracije, agent Ross pucao je u samoobrani jer ga je Good pokušala pregaziti svojim terencem, a visoki dužnosnici su je opisali kao "domaću teroristicu".

Međutim, svjedoci i analize video snimaka koje je objavio The New York Times osporavaju takav scenarij. Oni tvrde da je Good, koja je promatrala i snimala akciju agenata ICE-a, što je u SAD-u legalno, zapravo pokušavala otići kada je agent Ross zapucao. Privatna obdukcija pokazala je da je pogođena s tri metka: u podlakticu, prsa i glavu, što je bilo smrtonosno. Njezina smrt izazvala je višetjedne prosvjede diljem zemlje.

Val ostavki u znak prosvjeda

FILE PHOTO: House Democrats hold a press conference about their response to the fatal shooting of Renee Good, at the U.S. Capitol in Washington
Foto: Jonathan Ernst

Odlazak Tracee Mergen samo je posljednji u nizu. Prije nje je, zbog istog slučaja, ostavke podnijelo čak šest saveznih tužitelja u Minnesoti te četiri visoka dužnosnika u Odjelu za građanska prava Ministarstva pravosuđa. Svi su kao razlog naveli odluku vrha da se ne istraži agent Ross, već da se progon usmjeri na udovicu Renee Good.

Sukob se prelio i na odnose sa saveznim državama. Ured za kriminalističke istrage Minnesote (BCA) bio je prisiljen povući se iz istrage nakon što im je FBI blokirao pristup dokazima. Guverner Minnesote Tim Walz i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey oštro su kritizirali poteze saveznih vlasti, a predsjednik Donald Trump je na njihove kritike uzvratio komentarom da je guverner Walz "glupa osoba".

