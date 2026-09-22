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100 MILIJUNA ZA GOSPIĆ?

Šef Fonda o trošku sanacije otpada: 'Moramo stati na loptu'

Piše Ivan Hruškovec,
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Šef Fonda o trošku sanacije otpada: 'Moramo stati na loptu'
Izjave za medije nakon sastanka u Gospiću | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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To su bile okvirne brojke iznesene u javnosti, a mi svaki postupak provodimo na temelju istraživanja tržišta. Za zakopani dio još nismo objavili postupak i zato ne mogu špekulirati, rekao je Luka Balen

Koliko će na kraju stajati sanacija ilegalno odloženog otpada u Gospiću još nije poznato. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razmatraju nekoliko mogućih modela sanacije, a razlika u procijenjenim troškovima između pojedinih opcija je golema.

Direktor Fonda Luka Balen poručio je da prije donošenja konačne odluke treba razmotriti sve mogućnosti.

"Moramo malo stati na loptu", rekao je Balen, naglašavajući da se radi o složenom slučaju za koji treba pronaći dugoročno i stručno rješenje.

Povod za novu raspravu bili su rezultati vještačenja koje je objavio USKOK, a prema kojima je potvrđeno onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, piše N1.

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Fond trenutno razmatra četiri moguće opcije sanacije.

Najjeftinija bi bila takozvana enkapsulacija, odnosno prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda i daljnje onečišćenje podzemlja. Procjenjuje se da bi takvo rješenje stajalo između dva i tri milijuna eura.

Druga mogućnost je potpuno iskopavanje otpada i njegovo odvoženje na odlagalište opasnog otpada u nekoj od država Europske unije. Hrvatska trenutno nema takvo odlagalište, a Fond je već poslao upite na desetak adresa u Europi. Procjena je da bi taj model koštao između 20 i 25 milijuna eura.

Treća opcija je solidifikacija, odnosno stabilizacija otpada. Riječ je o fizikalno-kemijskom postupku kojim bi se opasni otpad pokušao pretvoriti u neopasni, nakon čega bi se mogao odložiti na odgovarajuće odlagalište. Procijenjeni trošak iznosi između 10 i 15 milijuna eura.

Najskuplja opcija bila bi iskopavanje otpada i njegovo spaljivanje. Prema sadašnjim procjenama Fonda, takav bi zahvat mogao stajati između 100 i čak 125 milijuna eura.

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Upravo zbog velikih razlika u troškovima Balen smatra da s konačnom odlukom ne treba žuriti.

- Što se tiče brojki, moramo malo stati na loptu. To su bile okvirne brojke iznesene u javnosti, a mi svaki postupak provodimo na temelju istraživanja tržišta. Za zakopani dio još nismo objavili postupak i zato ne mogu špekulirati. Imamo velik interes za zakopani dio otpada, i stranih i domaćih tvrtki, njih više od 15. Interes je velik - rekao je.

Fond u međuvremenu provodi aktivnosti vezane uz otpad koji se nalazi na površini i u vrećama, dok će pitanje zakopanog otpada zahtijevati dodatne analize i odluku o načinu sanacije.

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