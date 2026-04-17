NAKON PROSVJEDA

Šef ICE-a podnio ostavku!

Piše HINA,
Foto: Kent Nishimura/REUTERS

Vršitelj dužnosti ravnatelja Američke imigracijske i carinske službe (ICE), agencije zadužene za provođenje kampanje masovne deportacije migranata prema uputi američkog predsjednika Donalda Trumpa, podnio je ostavku

Todd Lyons odstupit će krajem svibnja, objavio je na X-u njegov šef, ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin. Mullin je u objavi pohvalio Lyonsa što je pomogao Trumpu da ukloni "ubojice, silovatelje, pedofile, teroriste i članove bandi iz američkih zajednica".

"Zahvaljujući njegovom vodstvu, američke zajednice su sigurnije", napisao je Mullin. 

Razlog Lyonsove ostavke nije javno objavljen. 

Trump je imenovao Lyonsa na tu dužnost u ožujku 2025. Lyons je prije toga već proveo oko 20 godina u ICE-u.

Američki general: NATO je spreman jamčiti mir u BiH, problem su politički sukobi

Agencija se suočila s nizom kritika zbog operacija provođenja zakona u američkim gradovima, uključujući u Chicagu i Minneapolisu, gdje su maskirani savezni agenti bili raspoređeni protiv migranata.

Prosvjedi su se intenzivirali kad su agenti ICE-a usmrtili dvije osobe u odvojenim incidentima u Minneapolisu u siječnju.  

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE, također je postalo meta kritika, a tadašnju ministricu Kristi Noem Trump je smijenio početkom ožujka. Njezin nasljednik Mullin na dužnosti je manje od mjesec dana i zadatak mu je smiriti napetosti.

Trump: SAD i Iran su vrlo blizu sporazuma. Oni nikada neće imati nuklearno oružje

Mullin je opisao Lyonsa kao "sjajnog vođu ICE-a". "Želimo mu sreću u sljedećoj prilici u privatnom sektoru. Odlazi 31. svibnja 2026.", dodao je ministar domovinske sigurnosti.

Lyons je u četvrtak podnio ostavku Mullinu, prenosi Fox News. Planira provoditi više vremena sa svojom obitelji, izvijestio je Fox News pozivajući se na izvor.

Na saslušanju pred Kongresom u veljači, Lyons je rekao da je ICE proveo 379.000 uhićenja u prvoj godini povratka Trumpa u Bijelu kuću i deportirao više od 475.000 ljudi iz Sjedinjenih Država.

