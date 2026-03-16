Šef iranske diplomacije: 'Svaki kraj rata mora biti konačan'

Iran nije tražio prekid vatre, rekao je u ponedjeljak iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, i želi da bilo kakav kraj rata s Izraelom i SAD-om bude konačan, objavila je u ponedjeljak poluslužbena novinska agencija Students ⁠News Network. Arakči je dodao da je Hormuški tjesnac zatvoren "samo neprijateljima i onima koji podupiru njihovu agresiju". Glasogovornik ministarstva vanjskih poslova je dodao da brodovi država koje ne sudjeluju u ratu mogu prolaziti tjesnacem u koordinaciji i uz odobrenje iranskih snaga.

Oko petine globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji je efektivno zatvoren tjednima otkako je 28. veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i ostale zemlje pogođene ograničenjem isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac da se pridruže naporima koji će omogućiti ponovno otvaranje plovnih putova.

Francuska nastoji okupiti koaliciju da bi osigurala tjesnac nakon što se sigurnosna situacija stabilizira, dok Velika Britanija sa saveznicima raspravlja o nizu opcija da bi se zajamčila sigurnost brodskog prometa, rekli su dužnosnici.

Još je prerano reći može li EU kao blok odigrati ulogu u takvoj inicijativi, smatraju diplomati i dužnosnici.

Japan i Australija rekli su u ponedjeljak da neće sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu.