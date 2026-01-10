Obavijesti

U RALJAMA GEOPOLITIKE

Šef NATO-a dolazi u Zagreb. Milanović: On govori puno stvari koje uopće ne podržavam

Piše Filip Sulimanec,
Šef NATO-a dolazi u Zagreb. Milanović: On govori puno stvari koje uopće ne podržavam
Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta" | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

On nije ni tehnička osoba. Kada govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje uopće ne podržavam. Popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke, rekao je Milanović

Admiral

Glavni tajnik NATO-a i veliki podržavatelj Ukrajine Mark Rutte u ponedjeljak dolazi u Zagreb. Susret šefova države, premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića sa šefom NATO-a dolazi u trenutku bez presedana, osim Rusije koja prijeti na istoku, Trumpova agresivna retorika i svađa sa saveznicima otvara potencijalni front na Zapadu.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman za Novu Tv je posebno naglasio da će domaćin prvom čovjeku transatlantske alijanse biti premijer Plenković.

'NE ZNA O ČEMU GOVORI' Peskov: Izjave glavnog tajnika NATO-a Ruttea o ratu s Rusijom su neodgovorne
Peskov: Izjave glavnog tajnika NATO-a Ruttea o ratu s Rusijom su neodgovorne

 - To je priznanje hrvatskog snažnog članstva transatlantske alijanse. Dolazi na poziv predsjednika Vlade, on mu je domaćin, a glavne teme su aktualna geopolitička situacija, ulaganje u vojnu industriju - rekao je Radman.

Zagreb: Sjednica Vlade RH
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

No, s Pantovčaka pušu hladniji vjetrovi. Predsjednik Milanović nije pretjerano oduševljen Rutteom.

 - On nije ni tehnička osoba. Kada govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje uopće ne podržavam. Popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke - rekao je Milanović za dalekovidnicu Nova Tv.

Predsjednik se pita kako to da Hrvatska ima para (15 milijuna eura) za bilateralnu pomoć Ukrajini, ali nema za završetak obalnih ophodnih brodova.

 - Novac smo dali Ukrajini i sigurniji je tamo nego u rukama HDZ-ovaca. Država se spori sa Splitskim brodogradilištem, radi se o 12 milijuna eura - rekao je Milanović.

Grlić Radman mu je poručio da iste riječi kaže i samom Marku Rutteu.

