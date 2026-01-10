Šef NATO-a dolazi u Zagreb. Milanović: On govori puno stvari koje uopće ne podržavam

Glavni tajnik NATO-a i veliki podržavatelj Ukrajine Mark Rutte u ponedjeljak dolazi u Zagreb. Susret šefova države, premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića sa šefom NATO-a dolazi u trenutku bez presedana, osim Rusije koja prijeti na istoku, Trumpova agresivna retorika i svađa sa saveznicima otvara potencijalni front na Zapadu.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman za Novu Tv je posebno naglasio da će domaćin prvom čovjeku transatlantske alijanse biti premijer Plenković.

- To je priznanje hrvatskog snažnog članstva transatlantske alijanse. Dolazi na poziv predsjednika Vlade, on mu je domaćin, a glavne teme su aktualna geopolitička situacija, ulaganje u vojnu industriju - rekao je Radman.

Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

No, s Pantovčaka pušu hladniji vjetrovi. Predsjednik Milanović nije pretjerano oduševljen Rutteom.

- On nije ni tehnička osoba. Kada govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje uopće ne podržavam. Popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke - rekao je Milanović za dalekovidnicu Nova Tv.

Predsjednik se pita kako to da Hrvatska ima para (15 milijuna eura) za bilateralnu pomoć Ukrajini, ali nema za završetak obalnih ophodnih brodova.

- Novac smo dali Ukrajini i sigurniji je tamo nego u rukama HDZ-ovaca. Država se spori sa Splitskim brodogradilištem, radi se o 12 milijuna eura - rekao je Milanović.

Grlić Radman mu je poručio da iste riječi kaže i samom Marku Rutteu.