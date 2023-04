Šef policije Milina: Uhitili smo muškarca koji je osumnjičen za palež auta sutkinje u Osijeku

Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili to nema nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika - rekao je za središnji dnevnik HRT-a glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Riječ je o muškarcu, a uhićen je danas.

- Policija svakom slučaju pristupa profesionalnom i to je nespretna i neprimjerena izjava koju gledaju i slušaju policijski službenici koji svakodnevno profesionalno obavljaju svoj posao bez obzira na to tko je žrtva. Nije naš posao da neki slučaj odradimo profesionalnije a neki manje profesionalno nego je naš posao da sve tretiramo na isti način. Tome u prilog govori da u zadnje tri godine imamo najbolje statistike što se tiče ukupne razriješenosti kaznenih dijela. Preko 70 posto - rekao je Milinama o kritikama na postupanje.

Podsjetimo, Vlasti Šimenić Kovač je u Osijeku na Uskrs netko zapalio auto. Pripadao je njenom pokojnom suprugu. Zapaljeni BMW zapravo je pripadao odvjetniku Radanu Kovaču, suprugu sutkinje, koji je prije pet godina nastradao sletjevši s ceste svojim motociklom između Aljmaša i Erduta. Riječ je o uglednom osječkom odvjetniku koji je također radio na velikim slučajevima, primjerice slučaju Selotejp.

Najčitaniji članci