KOMENTIRAO I LISTU SRAMA

Šef Porezne: 'U redovitim smo nadzorima utvrdili 103 milijuna € utajenog poreza ove godine'

Šef Porezne: 'U redovitim smo nadzorima utvrdili 103 milijuna € utajenog poreza ove godine'
Komentirao je i nedavno objavljenu listu velikih poreznih dužnika, među kojima je rekordan dug od 70,5 milijuna eura – prema njegovim riječima, riječ je o jednokratno utvrđenom dugu, a ne o dugu koji se gomilao godinama

Ravnatelj Porezna uprava Božidar Kutleša gostovao je u emisiji Dnevnik Nove TV i u razgovoru otkrio kako u nadzorima sve češće nailaze na sofisticirane porezne prijevare.

Prema njegovim riječima, u odnosu na isto razdoblje prošle godine izdano je 2 % više računa, odnosno oko 3,1 milijardi eura više. Također je kazao da su u redovitim nadzorima ove godine utvrdili 103 milijuna eura utajenog poreza, od čega je već naplaćeno 87 milijuna.

Dodao je da se najčešći oblik prevare odnosi na prikrivanje primitaka, te da Porezna uprava ima nove službe koje se posvećuju upravo toj problematici:

- Godišnje utvrdimo 50 do 100 takvih slučajeva - izjavio je.

Komentirao je i nedavno objavljenu listu velikih poreznih dužnika, među kojima je rekordan dug od 70,5 milijuna eura – prema njegovim riječima, riječ je o jednokratno utvrđenom dugu, a ne o dugu koji se gomilao godinama.

Ukupan dug navedenih dužnika iznosi 1,6 milijardi eura, od čega, navodi Kutleša Porezna uprava uspije naplatiti 98 %.

