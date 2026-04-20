Šef SDP-a: 'Sve miriši na novu Fimi mediju! HDZ preko saveza izvlači novac i dobiva izbore'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u emisiji Oporbeni zarez na Hrvatskoj radioteleviziji, gdje je komentirao niz aktualnih političkih, ekonomskih i društvenih tema. Govoreći o aktualnim istragama u sportskim savezima, Hajdaš Dončić rekao je kako ga razvoj događaja ne iznenađuje, povlačeći paralelu s aferom Fimi Media.

- Sve mi to sve više miriši na onu FIMI mediju. Ljudi u Hrvatskoj moraju biti svjesni da svaki sportski savez vodi neki HDZ-ovac, da svako lovačko društvo vodi neki HDZ-ovac. Upravo je ta sprega politike i saveza udruga prestrašna. To je način na koji se izvlače novci i način na koji HDZ dobiva izbore - kazao je.

Dodao je kako takva praksa, prema njegovim riječima, izravno šteti demokraciji i društvu.

- Sportski savezi - HDZ, vatrogasne zajednice - HDZ, lovački savezi - HDZ. Mali je broj predsjednika saveza koji nisu članovi ili simpatizeri HDZ-a. To nije dobro za demokraciju i društvo. To je vjerojatno još jedna FIMI medija, izvlačenje novca kroz fiktivne račune i toga će vjerojatno biti još - zaključio je.

Osvrnuo se i na gospodarske mjere Vlade, posebno na one vezane uz cijene goriva, koje smatra kratkoročnima.

- To je kao da desetak, petnaest godina ne vježbate, zapustite se, ne radite strukturne promjene na sebi, a onda vam se odjednom slomi noga. I onda dođe gospodin Plenković i ide gipsati tu nogu, a 12 godina ništa nije radio da ojača nogu - rekao je.

Hajdaš Dončić upozorio je i na izostanak ključnih strategija, poput energetske i poljoprivredne, naglasivši da uvoz hrane doseže 6,5 milijardi eura.

- Nismo stvorili neovisnost, a imali smo vremena jer smo bogom dani za neke obnovljive izvore energije. Nemate poreza na ekstra profit, nemate kvalitetnu politiku prema trgovačkim i drugim maržama monopolista i oligopolista u Hrvatskoj - rekao je.

Za premijera Andreja Plenkovića dodao je da se "u ekonomiju ne razumije" te da je njegova strukturna greška "nečinjenje u ekonomiji i put linijom manjeg otpora".

U kontekstu vanjske politike ustvrdio je da su odluke centralizirane.

- Ovisni smo u vanjskoj politici o jednom čovjeku, to je Andrej Plenković. Nitko ne donosi odluke osim njega, a ja mislim da su sve njegove odluke povezane s njegovim osobnim ambicijama - poručio je.

Naglasio je i kako se o ključnim pitanjima ne raspravlja u Hrvatskom saboru.

- Hrabra država mora imati svoj stav. Dakle, nemamo ni stav o Izraelu. Neke europske zemlje zalažu se za ukidanje sporazuma o pridruživanju s Izraelom, dok recimo Hrvatska taj sporazum brani. Moje pitanje je: Zašto? Nismo pričali o tome kakvo bi trebalo biti stajalište Hrvatske o Ukrajini, BiH, Makedoniji ili Crnoj Gori. To su rasprave za parlament, a ne da o tome odlučuje jedan čovjek. Ili ćemo ukinuti parlament pa ćemo imati. 'Plenkovićev land', što je loše za liberalnu demokraciju - upozorio je.

Na temu izbora ustavnih sudaca poručio je da SDP neće pristati na "vezanu trgovinu" s izborom predsjednika Vrhovnog suda.

- Iz svega toga mogu iščitati da se HDZ boji gubitka izbora i da namjerno radi sve što je u njihovoj moći da onemogući izbor kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, jer je ona ujedno i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva - kazao je.

Priznao je i da je dosadašnji model izbora sudaca bio loša praksa.

- Mi s izborom sutkinje Vrhovnog suda apsolutno nemamo nikakve veze, njima je dovoljna obična većina u Saboru. Izaberi prvo sutkinju Vrhovnog suda, razgovarat ćemo o svemu drugome - istaknuo je.

Govoreći o zdravstvu, naglasio je da je ključni problem u organizaciji i upravljanju financijama.

- Uz bolju organizaciju može se imati 20 do 30 posto manje troškova i biti jednako toliko učinkovit, ako ne i više - rekao je.

Kao jedno od mogućih rješenja naveo je i drukčiji pristup upravljanju sustavom.

- Jedna od ideja je da bi naš ministar zdravstva vjerojatno bio ekonomist, jer je upravljanje i financiranje ključno. Imamo izvrsne ekonomiste koji razumiju sustav, jedan od njih je i Boris Lalovac - naveo je.

Na kraju je predstavio i dio mjera koje SDP predlaže za poboljšanje položaja građana.

- Obitelji s malom djecom, osobe koje su pred mirovinom i osobe koje imaju vrlo veliki rizik od zamjene posla umjetnom inteligencijom imaju i sada mogućnost da u Hrvatskoj imaju skraćeni radni tjedan. To je jedna od mjera koje smo predložili - zaključio je.