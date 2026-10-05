Šef sindikata učitelja: 'Računala nastavnika su nefunkcionalna'

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić poručio je u ponedjeljak kako je Dan učitelja, 5. listopada povod za obavješćivanje javnosti o alarmantnom stanju računalne opreme u osnovnim i srednjim školama jer su osobna računala učitelja i nastavnika zastarjela ili potpuno nefunkcionalna.

Sve je više učitelja i nastavnika prisiljeno samostalno kupovati prijenosna računala bez kojih je priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, napominje Stipić i pita je li Hrvatska toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi i o njegovu sufinanciranju od strane onih koji u rade školama?

Smatra kako je osim redovitoga održavanja potrebno povesti računa i o zamjeni dotrajalih uređaja. Kako su zato potrebna znatna sredstva, o ovom bi problemu trebali povesti računa sastavljači državnog proračuna za 2027. godinu, dodaje Stipić Školski sindikat Preporod očekuje da u školskoj godini 2026/27. sva dotrajala računala, kako stolna tako i prijenosna, budu zamijenjena novima.

Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada (ILO) i UNESCO donijeli su Preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini.

Ove godine Svjetski dan učitelja obilježava se pod geslom „Uz vas: 60 godina zaštite struke, unapređenja položaja i oblikovanja budućnosti” i podsjeća na šezdesetu obljetnicu Preporuke, temeljnog dokumenta koji je po prvi put jasno definirao prava, odgovornosti i međunarodne standarde odgojno-obrazovne profesije.