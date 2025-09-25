'Kartonski' policajac i kolega iz Slatine preko supruge dali odvjetniku podatke 180 ljudi

U jučerašnjoj akciji Uskoka uhićeni su šef smjene iz virovitičke policije Mario Lisak i njegova supruga Tatjana Lisak, policajac na motoru Mario Mikić iz Slatine i zagrebački odvjetnik Ognjen Krznarić.

Uskok ih tereti da su Krznariću, preko Lisakove supruge Tatjane, 'dilali' osobne podatke osoba koje su stradale ili sudjelovale u prometnim nesrećama. Krznarić je tako kontaktirao oko 180 ljudi, nudeći im da ih zastupa u traženju odštete, uz proviziju.

- Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, III. okr. – odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od I. i II. okr. – policijskih službenika koji imaju uvid u podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu doći do podataka o sudionicima nesreća, zatražio da mu uvidom u navedeni sustav pribave podatke o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda, koji podaci njemu nisu dostupni, na što su I. i II. okr. pristali - kažu iz Uskoka.

Riječ je o povjerljivim podacima kojima Krznarić ne bi smio imati pristup, a policajci su navodno gotovo svaki dan provjeravali tko je sudjelovao u nesreći i jesu li ozlijeđeni. Uskok nije objavio je li i koliko novca od te provizije je dao Lisaku i Mikiću.

Ali jesu objavili da će tražiti istražni zatvor za jednog osumnjičenog. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je upravo o Krznariću. On je često za medije komentirao postupak naknade štete, a na specijaliziranim portalima je davao i savjete tko može dobiti naknadu i kako, pa čak i ako je riječ o tome da je automobil kroz vrijeme oštećen, primjerice, rupama na ulici u kojoj osoba živi.

Mario Mikić je policijski motociklist koji se često natjecao na turnirima spretnosti i brzine policijskih službenika. Uskok ga je naveo kao drugookrivljenog.

Ognjen Krznarić je poznat po tome da je zastupao i obitelji poginulih u teškim nesrećama, među kojima i obitelj 25-godišnjakinje koja je život izgubila krajem siječnja 2023. u Mandlovoj ulici u Zagrebu. Tada je automobilom upravljao Jakov Vrdoljak, pijan i brzinom od 143 kilometra na sat. Iako je prvotno osuđen na sedam godina zatvora, Visoki kazneni sud mu je lani smanjio kaznu na šest godina. Krznarić je tad na sudu tvrdio da je riječ o ubojstvu jer je predao sudu poruke koje navodno dokazuju da su poginula i Vrdoljak bili u vezi i da su se svađali prije nesreće.

Mario Lisak je u medijima bio kao 'Kartonski' kad je 2009. virovitička policija postavila kartonsku maketu njega u punoj veličini, skupa s kolegom, da stoje u automobilu na cesti kod Virovitice kako bi vozači vozili opreznije.

Šefovi u virovitičkoj policiji odabrali su ga, uz kolege, kao najboljeg i njihove fotografije su iskoristili za izradu policijskih “dvojnika”. Kartonski su likovi bili toliko uvjerljivi da su ih vozači, ali i prijatelji, znali zamijeniti sa stvarnim ljudima.

- Kolega iz Bjelovara nazvao me dok sam bio kod kuće misleći kako sjedim u vozilu kraj neke ceste. Pozvao me na kavu i nije mi vjerovao da sam doma: 'Ma nisi doma, vidio sam te kraj sebe, snimao si brzinu laserom’, uvjeravao me. Često nam se to događa - kazao je Mario Lisak za 24sata prije šest godina. U međuvremenu je napredovao pa više nije na cesti, nego u uredu. Uskok ga navodi kao prvookrivljenog, pa njega i Mikića tereti za zloporabu položaja i ovlasti, Lisakovu suprugu Tatjanu za pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, a Krznarića za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti.