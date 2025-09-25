Uskok pokrenuo istragu nad četvero ljudi: Odvjetnik dobivao informacije o nesrećama

Uskok je na temelju kaznene prijave Pu virovitičko-podravske pokrenuo istragu protiv četvero hrvatskih državljana zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlasti. Među uhićenima je odvjetnik Ognjen Krznarić kojeg sumnjiče da je od policajaca iz Slatine i Virovitice dobivao osobne podatke o osobama stradalima u prometnim nesrećama.

- Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, III. okr. – odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od I. i II. okr. – policijskih službenika koji imaju uvid u podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu doći do podataka o sudionicima nesreća, zatražio da mu uvidom u navedeni sustav pribave podatke o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda, koji podaci njemu nisu dostupni, na što su I. i II. okr. pristali - navodi Uskok u priopćenju.

U nastavku pišu da su policajac u Pu Virovitica i drugi policajac iz Pu Slatine gotovo svakodnevno imali uvide u Informacijski sustav MUP-a RH radi dobivanja osnovnih informacija o nesrećama.

- Potom su I. i II. okr., znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da III. okr., kao osobi izvan sustava MUP-a, pristup takvim podatcima nije dozvoljen, podatke dostavljali IV. okr. koja ih je, sukladno prethodnom dogovoru sa svojim suprugom - I. okr., dostavljala III. okr. znajući za svrhu korištenja takvih podataka. Nakon dobivanja podataka je III. okr. odvjetnik kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknada štete uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete - dodaju iz Uskoka.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika.