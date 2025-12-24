Obavijesti

Šokantno upozorenje

Šef u policiji: Ovo smo počeli nalaziti kod maloljetnika. Usporedivo je s bombom

Piše Ivan Jukić,
Šef u policiji: Ovo smo počeli nalaziti kod maloljetnika. Usporedivo je s bombom
Samo trenutak nepažnje dovoljan je da blagdansko slavlje završi tragedijom...

Iako su pirotehnička sredstva za mnoge i dalje dio božićnog i novogodišnjeg ugođaja, policija i liječnici iz godine u godinu upozoravaju na ozbiljne posljedice njihove uporabe, pri čemu su najčešće žrtve upravo djeca.

Unatoč potpunoj zabrani petardi, na ulicama se pojavljuju sve snažniji i opasniji primjerci, a policija ih pronalazi i kod maloljetnika. Voditelj Protueksplozijske službe MUP-a Tomislav Vukoja ističe kako je policija ove godine s preventivnom akcijom „Mir i dobro“ započela ranije nego inače, već krajem studenoga. Razlog su, kaže, brojne ozljede zabilježene prošle godine.

- Proveli smo edukacije u velikoj većini osnovnih škola u Hrvatskoj kako bismo spriječili nove nesreće - rekao je Vukoja.

Unatoč preventivnim aktivnostima, ove je godine već evidentirano deset ozljeda povezanih s pirotehnikom – osam lakših i dvije teške, od kojih su se dogodile u Osijeku te u Privlaci kod Vinkovaca.

Gostujući u emisiji Studio 4 na HTV-u, Vukoja je pokazao nekoliko zaplijenjenih petardi, među njima i iznimno snažnu s natpisom „Death“. Riječ je o petardi koja sadrži oko 100 grama eksplozivne smjese, što je, kako je pojasnio, usporedivo s ručnom bombom M52.

- Ako bi ovakva petarda eksplodirala u ruci, osobito djeteta, šanse za preživljavanje praktički ne postoje - upozorio je.

Kada se takva pirotehnička sredstva pronađu kod maloljetnika, policija obavještava roditelje te provodi pretragu doma.

- U više slučajeva ista takva sredstva pronađena su i u dječjim sobama i ormarima - rekao je Vukoja, dodavši kako većina opasnih petardi ilegalno dolazi iz Italije cestovnim putem.

Policija pritom podsjeća da i najslabiju pirotehniku kategorije F1 smiju koristiti isključivo osobe starije od 14 godina. Jača pirotehnička sredstva dopuštena su samo punoljetnima i to u razdoblju od 27. prosinca do Nove godine, dok je pirotehnika kategorije F4 namijenjena isključivo profesionalcima.

Da su posljedice uporabe pirotehnike izrazito teške potvrđuju i liječnici. Specijalist dječje kirurgije s Klinike za dječje bolesti Zagreb, dr. Mario Kurtanjek, rekao je kako ove godine zasad nisu zaprimili dijete ozlijeđeno pirotehnikom, no upozorava na zabrinjavajući trend iz prethodnih godina. Iako je broj ozlijeđene djece manji, ozljede su sve teže – od amputacija prstiju i šaka do trajnih deformiteta.

Osim fizičkih ozljeda, djeca često trpe i teške psihološke posljedice.

- Djeca nakon takvih nesreća imaju posttraumatski stresni poremećaj, noćne more i dugotrajan stres - naglasio je dr. Kurtanjek.

Zaključno poručuje kako pirotehnička sredstva nisu bezazlena zabava. „To nisu igračke, već sredstva koja mogu dovesti do trajnih, po život opasnih posljedica i teških psiholoških trauma kod djece“, upozorio je.

