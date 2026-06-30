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ŽUTE TRAKE PODJELE PLUS+

Šef ureda za promet: Nismo sretni, nitko ne želi stupiće, ali..

Piše Helena Tkalčević,
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Šef ureda za promet: Nismo sretni, nitko ne želi stupiće, ali..
storyeditor/2026-06-26/PXL_260626_154275686.jpg | Foto: Marko Lukunic/Pixsell
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Zagrebačka vlast proziva policiju da nije dovoljno nadzirala i sankcionirala zabranu vožnje žutim trakom na Savskoj cesti. Policija poručuje: ‘Jesmo i nastavit ćemo’

Reakcije Zagrepčana na separatore, odnosno povišeni žuti trak i stupiće postavljene prošlog tjedna kako bi fizički odvojili žuti trak na Savskoj cesti kojim voze tramvaji i zaštitili ga od vozača koji krše propise, zasad su podijeljene. Dok veliki broj građana podržava potez gradske vlasti, neki misle da je bilo pametnijih načina za trošenje novca iz proračuna, a pitaju se i hoće li, i kako, fizičke barijere utjecati na brzinu reakcije hitnih službi u slučajevima kad moraju prelaziti iz žutog u susjedni trak.

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