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VATRA NIJE LOKALIZIRANA

Šef vatrogasaca: 'Ovo je bio naporan vikend za vatrogasce, a stanje na Korčuli je bolje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Šef vatrogasaca: 'Ovo je bio naporan vikend za vatrogasce, a stanje na Korčuli je bolje'
Korčula: Jutro na požarištu između Smokvice i Blata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Tucaković je istaknuo da su površina i fronta požara velike, a vatrogasci rade na iznimno teškom terenu u gustoj vegetaciji

Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli u nedjelju navečer je znatno bolje, no požar još nije lokaliziran, a njegova će sanacija trajati nekoliko dana, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

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Požar na Korčuli VIDEO
Požar na Korčuli | Video: 24sata Video

Tucaković je istaknuo da su površina i fronta požara velike, a vatrogasci rade na iznimno teškom terenu u gustoj vegetaciji.

„Sanacija požarišta trajat će sigurno nekoliko dana“, rekao je Tucaković koji je požarište obišao s s dubrovačko-neretvanskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem i zapovjednicima sektora. Izviđanjem požarišta iz zraka helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dobio se precizniji uvid u stanje na terenu.

Zagreb: Vatrogasci krenuli na Korčulu gasiti požar Zagreb: Vatrogasci krenuli na Korčulu gasiti požar Zagreb: Vatrogasci krenuli na Korčulu gasiti požar
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Na Korčulu su tijekom dana došla 84 vatrogasca s 24 vatrogasna vozila iz vatrogasnih zajednica Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Ukupno je angažirano 270 vatrogasaca sa 72 vozila. Iz zraka su djelovala tri kanadera i jedan Air Tractor. Snage iz Koprivničko-križevačke županije, 50 vatrogasaca sa 16 vozila, ostaju u pripravnosti u Vučevici, izvijestili su iz HVZ-a.

Tucaković: Vatreni vikend, naporan za cijelo vatrogastvo 

U Općini Blato održan je i sastanak na kojem je analizirano trenutno stanje na požarištu te su određene daljnje operativne aktivnosti svih žurnih službi, a ondje su, osim zapovjednika Tucakovića i Simovića bili i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, kao i lokalni dužnosnici.

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Na Korčuli je opožareno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na požarištu je angažirano 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila iz Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je i da su vatrogasci tijekom ovog vikenda, u 48 sati, imali 262 vatrogasne intervencije i 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju požara.

"Dosta vatreni vikend i naporan za cjelokupno vatrogastvo", kazao je. 

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