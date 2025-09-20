Obavijesti

News

PRIJETNJA IZ SRBIJE PLUS+

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

Piše Ekspertni tim Expressa,
Foto: Pixsell/Ministerie van Defensie/CC BY-SA 4.0

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija

Kad načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, prije neki dan izjavi da vojska kojom zapovijeda može ostvarivati vatrene udare na daljinama do 300 kilometara, to nije tek vojna činjenica. To je strateška poruka, oblik političke komunikacije koja zvuči kao tehnički podatak, ali u biti predstavlja instrument namijenjen domaćoj javnosti, a s jasnim vanjskopolitičkim odjekom prema susjedima. U tom smislu, svaka takva izjava proizvodi dvostruki efekt: smiruje ili nadahnjuje unutarnju publiku, a istodobno širi signal prijetnje prema van.

