Šef žirija za Maksimir: Rješenje je genijalno, remek-djelo

Arhitekt Toma Plejić, predsjednik Ocjenjivačkog suda međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za SRC Svetice – stadion Maksimir, za N1 je govorio o pobjedničkom projektu koji je nakon predstavljanja izazvao brojne reakcije javnosti.

"Svaka reakcija je dobra, i pozitivna, i negativna, znači da se ima o čemu razgovarati, da se ima o čemu debatirati, da postoji aktivna uloga svih strana i mi znamo da je to jako dobro."

Foto: Zdravko Barišić/24sata

Smatra da je važno da arhitektura bude dio kulturnog diskursa. "Da je arhitektura u nekom centru nekog kulturnog diskursa jako važno, tako da nije me ništa iznenadilo, to je jedan emotivan prostor u gradu, ljudi su vezani za taj prostor, jedan prostor koji je bogat uspomenama, bogat slikama, prizorima, događajima, to je kompliciran prostor, tako da reakcije su vrlo normalne, vrlo ljudske, vrlo realne i treba se razgovarati", rekao je.

Najbolji rad

Plejić nema dvojbe: "S druge strane sam duboko uvjeren da je to daleko najbolji rad od svih pristiglih nam u ovom međunarodnom natječaju, 88 radova, 20 zemalja i više kontinenata, jednostavno, to je jedna super suvremena arena, futuristička arena, ali na jedan drugi način koncipirana od dominantno nekih potpuno zatvorenih arena."

Dodaje da upravo rasprava može dovesti do zajedničkog stava o novom stadionu.

"Tako da reakcije su uvijek dobrodošle, te reakcije će iznjedriti neki zajednički stav, zajedničku sliku, svemu, tako da mi je to sve u redu i jednostavno zajedno ćemo izgraditi tu novu strukturu u Maksimiru."

Na pitanje je li cilj natječaja bio zadržati ideju starog Maksimira u novom ruhu, Plejić odgovara da to nije bila početna intencija.

"Na neki način to nije bila intencija ovoga natječaja. Natječaj je tražio rješenje za novi stadion, a ovaj od 88 radova je jedini povukao u paralelu sa starim stadionom."

Ocjenjivački sud je, kaže, kroz analizu svih pristiglih radova prepoznao vrijednost te poveznice.

"I mi smo zapravo analizom svih tih radova shvatili da je to važno, da je to kvalitetno dobro i da taj potencijal tog stadiona, koji je kultni stadion Turinin, je taj potencijal još uvijek postoji i na neki način se može izgenerirati, reinterpretirati jedan novi potpuno suvremeni stadion u kontekstu tog starog stadiona."

Zaštita od kiše

Jedna od kritika koje se mogu čuti odnosi se na otvoreni koncept stadiona i pitanje hoće li takav prostor biti dovoljno zaštićen od vremenskih uvjeta. Plejić smatra da za to nema razloga.

"Ona je dobro izbalansirana, dobro isprojektirana arena, koja je dovoljno zaštićena, dovoljno natkrivena." Posebno ističe jednostavnost arhitektonskog rješenja. "Kojeg projekta je zanimljivo, što je on reduciran u jednog arhitektonskog jezika, reduciran do srži. Znači, nema viškova, nema dodataka, nego čista esencija."

Odustajanje od dizajna

Na pitanje postoji li mogućnost da se zbog negativnih reakcija, pa i peticije kojom se traži odabir drugog projekta, od svega odustane, Plejić kaže da formalno takav scenarij nije nemoguć.

"Pa čujte... Naravno da je sve moguće. Moguće da se odustane od svega, moguće da se nešto iskomplicira iz nekog razloga. Sve je moguće. Sve je moguće."

Ipak, ne vjeruje da će se takav scenarij dogoditi. "Ne vjerujem u to. Mislim da je jednostavno ovo prvi neki refleks, prvi neki šok."

Remek-djelo

Zaključujući razgovor, Plejić je još jednom odbacio tezu da arhitektura zanemaruje potrebe javnosti, istaknuvši da arhitekti, kako je rekao, nastoje razumjeti potrebe trenutka i pretočiti ih u budućnost.

"Naprotiv, ja mislim da smo mi altruisti i da smo zapravo osjećajni i da reflektiramo potrebe aktualnog trenutka i to transponiramo u neko buduće vrijeme."

Unatoč kritikama koje su se pojavile nakon predstavljanja projekta, Plejić ostaje pri uvjerenju ocjenjivačkog suda da je riječ o iznimnom rješenju.

"Ali je kod ovoga jednostavno projekta situacija da smo mi duboko uvjereni da je ovo genijalno rješenje, remek-djelo i da je planetarno preferentno i relevantno".