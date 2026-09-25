MAKSI(NE)MIR Ne stišavaju se reakcije: 'Preinaka će biti, ali osnovna ideja ostat će ista...'

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekao je za 24sata Tommaso Fantini, jedan od autora pobjedničkog projekta za novi stadion Maksimir, koji je ujedno odgovorio na mnoge reakcije koje su uslijedile nakon predstavljanja rješenja talijanskog arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato. Dok se javnost od objave intenzivno bavi izgledom budućeg stadiona, njegovi autori ističu kako je riječ o projektu kojem žele pristupiti odgovorno i precizno.

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Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je čak 88 radova iz više od 20 europskih zemalja, uz prijave iz Južne i Sjeverne Amerike, Kanade i Kine. U konkurenciji mnogo uglednih svjetskih arhitektonskih ureda najboljim je proglašeno rješenje Talijana Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. Njihovom studiju pripala je nagrada od 390.400 eura.

- Htjeli bismo pričekati dodatne službene izjave u nadolazećim satima. Nakon njih ćemo rado biti na raspolaganju za odgovore na pitanja i pružanje dodatnih informacija - rekao nam je Fantini te dodao da su posljednji dani bili ispunjeni velikim brojem zahtjeva prema njima.

Pobjedničko rješenje predviđa stadion kapaciteta 35.000 gledatelja, garažu s 800 mjesta, tri terena za treniranje, od kojih bi jedan imao tribinu kapaciteta 1500 gledatelja, kao i novi atletski stadion. Procijenjena vrijednost gradnje stadiona iznosi oko 175 milijuna eura bez PDV-a, a cijeli kompleks, s garažom, terenima i ostalom infrastrukturom, trebao bi premašiti 200 milijuna eura.

Ako projekt ostane u sadašnjem obliku, u njegovoj realizaciji sudjelovat će i Nikola Anđelić, Giovanni Campagna, Niccolò Pasti, Tommaso Salua i Massimiliano Selenati. Početak gradnje očekuje se 2029. godine, a već bi 2027. trebalo početi uklanjanje postojećeg stadiona, djela znamenitog hrvatskog arhitekta Vladimira Turine. Stadion su, prema njegovu projektu, gradili od 1946. do 1964. godine i desetljećima je bio jedan od simbola Zagreba.

Nakon predstavljanja pobjedničkog rješenja javnost je reagirala burno, a društvene mreže preplavili su komentari i mimovi kojima se ismijava izgled novog stadiona. U anketi 24sata, u kojoj je sudjelovalo više tisuća čitatelja, 90 posto sudionika odgovorilo je da im se dizajn ne sviđa, a deset posto izrazilo je zadovoljstvo. No odluka ocjenjivačkog suda bila je jednoglasna. Arhitekt Nenad Fabijanić, član žirija, za Tportal je istaknuo kako je proces trajao dva i pol mjeseca te da su svi pristigli radovi prošli kroz pet faza ocjenjivanja.

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- Ovo je bio dugotrajan proces koji je filtriran kroz pet faza da se konačno dobije nešto što je primjer nove generacije stadiona, posebno na ovim prostorima. Apsolutno stojim iza odabranog rada - rekao je Fabijanić.

Na pitanje može li nezadovoljstvo dijela javnosti dovesti do promjene pobjedničkog projekta Fabijanić je jasan. Može, kaže, u konačnici izostati realizacija pobjedničkog rada ako autori odustanu, ako se ne postigne dogovor s investitorom ili ako financijska konstrukcija nije izvediva. No javne kritike same po sebi nisu dovoljan razlog.

- Ali to da se pod utjecajem javnosti mijenja odluka o radovima, to ne dolazi u obzir - poručio je.

Za eventualnu promjenu odluke, dodao je, morali bi postojati “jaki argumenti”. Inače, kako smo u četvrtak objavili, sugovornik blizak investitoru, odnosno Vladi RH i Gradu Zagrebu, rekao nam je da se predstavljeno rješenje za novi stadion ne mora odabrati.

Ako bi odluka bila da se ide na novi postupak, on bi ovaj put bio bitno kraći od međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Drugim riječima, moguć je i novi postupak u kojem bi se brže izabralo neko drugo rješenje. Kako neslužbeno doznajemo, o toj se opciji zasad još ne razmišlja. Neslužbeno doznajemo kako je dogovor bio da se postigne konsenzus, a budući da su arhitekti bili jednoglasni, bilo je jasno da će većina biti za ovaj projekt.

Istodobno, određena pitanja otvorena su o sastavu ocjenjivačkog suda. Među devet članova, kojim je predsjedao hrvatski arhitekt Toma Plejić, bio je i belgijski arhitekt Kersten Geers. Geers je redovni profesor na Accademia di architettura Università della Svizzera italiana u Mendrisiju, gdje je predavač bio i pobjednik natječaja Tommaso Fantini. Njihovi uredi, prema dostupnim podacima, nalaze se jedan uz drugi na trećem katu Palazzo Canavée – Geersov nosi oznaku C3.70 a Fantinijev C3.69.

Sama ta činjenica ne znači nužno sukob interesa. Ključno je da ocjenjivački sud tijekom vrednovanja, prema pravilima natječaja, nije smio znati identitet autora koji su rad predali pod šifrom 6TVJ3MUHR. Ipak, povezanost je otvorila pitanja na koja se očekuju službena objašnjenja.

U međuvremenu je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban javno stao iza odabranog rješenja. U razgovoru za Večernji list najavio je određene preinake, uključujući plavu boju stadiona, vjerojatno za utakmice, ali i naglasio da bi, kad bi se ponovno odlučivalo, podržao isto rješenje.

- Preinaka će biti i dobit će stadion i svoju plavu boju, ali vjerojatno samo za utakmice. Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje - rekao je Boban, piše Robert Junaci.

Podsjetio je i na primjere velikih svjetskih projekata koji su u početku izazivali snažne reakcije javnosti, poput Centra Pompidou.

- Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor. Otvori između tribina bit će manji, a kutovi stadiona zatvoreniji, no osnovna ideja arhitektonskog rješenja ostat će ista - rekao je.

Odabrani projekt novog stadiona na Maksimiru već je uzburkao vode zagrebačkog HDZ-a. Nakon što je mladež HDZ-a još jučer na društvenim mrežama pohvalila novi korak prema izgradnji "novog sportskog doma", zahvalivši Vladi Republike Hrvatske na uloženim naporima, šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević oštro je iskritizirao rješenje milanskog arhitektonskog ureda VG13 Architects Studio Associato.

- Maksimir nije betonsko groblje. Maksimir je naš dom - početak je Matijevićeve objave, u čijem se nastavku prisjetio svojih navijačkih dana pa zaključio: "Ovo što ste predstavili kao 'novi Maksimir' nije i nikada neće biti naš dom. Dom je topao, plav i živ, a ovo je hladno, sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura našeg novca!".

Samo dan nakon što je objavljeno da će novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski kompleks Svetice projektirati milanski studio VG13 Architects, nezadovoljstvo dijela javnosti pretočilo se u online peticiju. Štoviše, online peticija, kojom se traži povlačenje odabranog rješenja, u manje od 24 sata od predstavljanja dizajna prikupila je više od 7000 potpisa.

- Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori - napisao je pokretač peticije.