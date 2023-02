Šefica onkologije Klinike za tumore o slučaju Budak: 'Ne lamačite jezičinama uzalud'

Šefica onkologije Klinike za tumore Vesna Ramljak oglasila se na Facebooku o slučaju odvjetnice Line Budak kojoj je ključan nalaz koji je pokazao da ima karcinom dojke bio uskraćen gotovo sedam mjeseci.

'Ovaj linč na kolegu je naprosto prostački'

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

Potaknuta gnusnim optužbama , insinuacijama i neznanjem želim objasniti na koji način i kako se radi u mojoj bolnici Klinici za tumore:

Pacijentica sa suspektnim mamografskim ili UZV nalazom ili u slučaju da je nešto napipala se javlja u kiruršku ambulantu naše bolnice.Tada kirug, nakon pregleda procijeni koje pretrage pacijentica treba uciniti. Ako se radi o nalazu suspektnom na malignitet upute su vrlo jasne: MR, core biopsija tumora i markacija klipsom, RTG pluća, UZV abdomena, pregled ginekologa plus UZV, KKS, CEA, Ca15-3. Na svakoj povijesti bolesti na kojoj su napisane upute što treba napraviti jasno piše: KONTROLA ovdje s nalazom, tada prikaz na onkološkom konziliju.

Core biopsiju nastojimo učiniti što prije jer se nalaz obično čeka 2 tjedna kako bi apsolutno izašli u susret pacijentici i skratili vrijeme pretraga. MR se kod žena koje menstruiraju radi u prvom dijelu ciklusa, kod menopauzalnih žena se može napraviti bilo kad a kod žena koje imaju neredovit ciklus se može napraviti vro brzo nakon nalaza biopsije. Ako je nalaz maligan, MR se napravi nevezano za menstrualni ciklus kod istih žena. U slučaju da radiolog nije zadovoljan slikovnom kvalitetom nalaz se može ponoviti. U tom slučaju nam je bitan broj telefona pacijenta. Sve pretrage kombiniramo na način da pacijenti budu što brže obrađeni.

Kada se učini biopsija dojke istovremeno s radi i UZV obje aksile i vrata te napravi punkcija pod kontrolom UZV suspektnih limfnih čvorova ako je to potrebno. Pacijentici se uz opširno objašnjene sestre da papir sa uputama i brojem telefona na koji treba nazvati za dva tjedna kako bi provjerila da li je patohistološki nalaz gotov. PHD nalaz se ne daje pacijentici nego se šalje u kiruršku ambulantu gdje će kirug razgovarati s pacijenticom i objasniti joj nalaz i daljnji protokol. Biopsija i punkcija su dvije različite dijagnostičke metode. Ako je punkcija limfnog čvora bila negativna tj. maligne stanice nisu nađene, to znači da nema metastaze ali i dalje pacijentica može imati karcinom dojke.

Ostali nalazi se podižu na porti. Sestra na šalteru ne zna da li se radila biopsija ili ne, i ako je se pita da li su to svi nalazi ona će nakon provjere koje sve nalaze pacijentica treba, odgovoriti pozitivno ili negativno. Ako je se pita za PHD nalaz ista će odgovoriti da je nalaz kod liječnika koji ju je poslao na core biopsiju.

Iskreno mi je žao što je očito došlo do komunikacijske pogreške ali pacijenti moraju biti svjesni da osim što imaju sva prava moraju imati i dužnosti te zrelost i odgovornost prema sebi, svom tijelu i svojoj bolesti.

Svakom pacijentu su date i više nego jasne upute što da radi i kud da ide. U ovoj bolnici radim preko 30 godina i nikad, ali nikad se nije dogodilo da nam pacijenti dolaze 7 mjeseci nakon dijagnostičkih pretraga i da nemaju pojma niti sumnju da eventualno boluju od maligne bolesti.

Koliko se protokalno ispravno radi može se vrlo lako provjeriti kod tisuće pacijentica koje su prošle kroz našu bolnicu.

Mi svi u bolnici smo užasnuti jer u ovim uvjetima radimo najbolje što možemo, svi volimo i poštujemo dr Andreja Rotha i ovaj linč na kolegu je više nego prostački! Ne lamačite jezičanama uzalud i bespotrebno!

'Falio je jedan nalaz, a rekli su mi da imam sve'

Kad me liječnik u studenom, gledajući moje nalaze, pitao ‘Jeste li obavili cijeli ciklus, svih šest kemoterapija ili tek pet?’, skoro sam pala u nesvijest. Potpuno me šokirao. Osjećala sam se grozno. Nisam znala što mi je gore, to što bolujem od teške maligne bolesti već sedam mjeseci ili to što se ne liječim. Grozno, strašno, jezivo, kaže nam Lina Budak, 52-godišnja zagrebačka odvjetnica, opisujući svoje iskustvo nakon što je o njenom slučaju pisao Index.

Ona je nakon sedam mjeseci življenja u neznanju konačno doznala da boluje od karcinoma dojke. Pita se što bi bilo da nije bila toliko uporna.

