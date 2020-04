Šefica sindikata: Sestre nam u domovima spavaju na paletama

Domovi za starije i nemoćne u Koprivnici i Makarskoj dobacuju se titulom nezahvalnom najvećeg žarišta u Hrvatskoj.

Brojke im variraju, ali nećemo pogriješiti ako kažemo da je u oba doma oko 40 zaraženih, brojimo li djelatnike. Mjesta su to gdje ne želite biti. I dok se s pravom u javnosti razgovara o zdravstvenom stanju štićenika domova, malo tko obraća pažnju na brojne zaražene radnice, čistačice, njegovateljice, još uvijek zdrave ali iscrpljene medicinske sestre koje danima spavaju u ustanovama gdje i rade, uz vriskove i zapomaganja, bez svog zahoda, po skladištima i šupama, na radnim stolovima i ispred ulaznih vrata.

Očajnički nedostaje kadra, a o zaštitnoj opremi da ne govorimo. Samo u Dalmaciji imali smo dva slučaja gdje jedna osoba radi sama u čitavoj ustanovi. Uz sve to, one se bore da im se ne smanji ionako skromna plaća.

Zato smo, s naglaskom na trenutno goreću situaciju u Makarskoj koja je neopravdano po medijima u drugom planu, razgovarali smo s Jadrankom Dimić, predsjednicom Sindikata zaposlenika djelatnika u socijalnoj skrbi.

Počnimo sa situacijom u Makarskoj odakle svakodnevno čujemo vapaje i gotovo nevjerojatne informacije. Kakva je zapravo situacija ondje?

- Što se tiče kadra mislim da će ljudi tamo kolabirati. To se više ne može izdržati. Prije nekoliko dana dobila sam obavijest da spremačica i kuharica rade 12 dana u komadu, vjerojatno i više sada. Ti domovi i inače nemaju kadra, a sad pogotovo kad je dio ljudi morao u samoizolaciju, a oni koji su ostali padaju s nogu. Spavaju u domovima s korisnicima. Dobila sam slike s terena, one leže na madracima po podu, negdje su stavili palete pa gore na njih deke. Spavaju po skladištima, po kancelarijama, šupama, svugdje i svakako, uz te zvukove... Nemaju ni svoje kupaonice da se otuširaju. Ni svog zahoda. Evo poslat ću vam neke slike pa da vidite.

Imate li možda neku fotografiju iz Makarske?

- Od tamo sam dobila sliku jedne žene koja je doslovce zaspala vani na zidu ispred doma. Zaspala od umora s maskom na licu. Slika je... toliko dojmljiva da je to nevjerojatno, međutim žena mi nije dala dozvolu da objavim tako da... ne. Nemam sliku iz Makarske. Uzmite ovu iz Gospića gdje spavaju na paleti.

U redu. Ali ako tako spavaju, onda zasigurno nemaju ni osnovnih sanitarnih uvjeta?

- Naravno da nemaju. Prvo je problem bio u Makarskoj sa zaštitnom opremom. Nije se podijelila na vrijeme. Zato je žena jedna koja tamo radi kao pralja, šivala te maske, je l', i to je sve. Dobila sam dojavu da je vodstvo doma zaključalo maske u ormar, odlučili su ih čuvati za ako zatreba. Zamislite to. Bez vizira, bez pravih maski, bez rukavica to ne ide. I znate da su tamo starci koji su nepokretni? S kateterima, koji se hrane na sondu. Ne možemo se pitati kako je korona ušla u dom, pa to je bilo pitanje dana.

Čekajte, što je bilo s tom opremom, s tim maskama?

- Pralja je šivala ove krpene, a ravnateljica je dobila 1100 maski i to je čuvala, zaključala, da štedi. To su one maske koje se svako dva tri sata moraju skidati. Zamislite. I onda su se meni zaposlenici javili da nemaju opreme. Ja sam reagirala i tražila od Ministarstva. Onda je došla oprema. A glavni problem kod domova što su se ljudi tek sad počeli testirati. Bojim se da će to pokazati da zaraženih ima i puno više.

Kako to mislite tek sad se počeli testirati?

- Lijepo, imamo 220 domova kojima su osnivači županije i Ministarstvo, nisu to samo domovi za starije i nemoćne, to su domovi za psihičke bolesne osobe, za djecu i mladež, za djecu bez roditeljske skrbi, to je cijeli spektar domova. Da, najlošija situacija jest u domovima za stare. I za osobe s intelektualnim teškoćama. Tamo radnici po sedam dana spavaju u domu pa ih pošalju na izolaciju 14 dana. Razumjet ćete, ovo je ženska djelatnost i te žene su po tjedan dana odvojene od svojih obitelji. Zamislite spavati u nekom od tih domova, po kojekakvim šupama. Imaju i psihičke traume. Tako da svi pucaju po šavovima, a onda nas još zovu na pregovore o smanjenju plaća. A ti ljudi rade pod velikim pritiskom, herojski.

Jesu li iz Doma u Makarskoj ikako tražili pomoć osnivača, Županije?

- Ljudi u Makarskoj su tražili ispomoć od župana Blaženka Bobana da se zaposle sestre, onda je došla jedna tamo na četiri sata, ali to je ništa. Dosta korisnika sada je izmješteno. Sad je dobro, sad su dobili ispomoć. Ali ranije sam zaprimila bila informaciju da je jedna sestra radila sama! A taj dom ima 68 korisnika.

Je, i mi smo to pisali, potvrdili su nam iz Stožera da je to točno.

- Da, i to je sestra koja je povučena s palijative iz Runovića gdje se nalazi ispostava doma u Makarskoj. U Runovićima je 38 nepokretnih i o njima u jednoj smjeni brine samo jedna njegovateljica. Što da vam kažem. Tamo su starci koji su doslovno gotovi, a ta njegovateljica nije medicinska sestra i ne smije njima davati injekcije protiv bolova ni infuzije. Ja sam na to upozoravala župana u dva navrata.

I, što je napravio?

- (smijeh). A to vam je klasična priča. Prvi put sam mu se obraćala 2018. godine zbog propusta ravnateljice što se tiče prava radnika i krivog obračuna plaća kao i 2019. kad sam mu objašnjavala da je tamo situacija neizdrživa da jedna osoba sama radi u domu. Župan je moje prijave proslijedio ravnateljici, a ona se očitovala da je sve u redu i tu se priča završila. Oni su meni dogovorili da tu nema nepravilnosti u radu. Ma krasno. Takvih ustanova ima mnogo. I prije korone smo upozoravali da ti starci zaslužuju kvalitetnu skrb i da moraju imati stručnu pomoć, ma kakvi, boli njih briga, to je aljkavost kod Županije, šparaju se novci na sustavu.

Da, dok se cijene domskog smještaja povećavaju. Eno, pisali smo mi i da je ravnatelj doma u Splitu, Ivan Škaričić, tražio od Županije da mu daju više novca jer da mu treba za zaposlenje novih ljudi. Spomenuo je to gotovo u svakom financijskom izvještaju. Molio, preklinjao. Da mu treba za osoblje. Kako to komentirate?

- Taj dom u Vukovarskoj ulici u Splitu je u velikom minusu, pa smo ravnatelju za to krivi mi sindikati koji smo izborili veće plaće. A naše plaće se osiguravaju iz proračuna. Iz proračuna. A sve ostalo ide od Županije. Toliko o tome.