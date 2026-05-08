Šeficu Hitne pitali o šokantnom slučaju s Paga, odbrusila je: 'Možete li prestati snimati?'

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu pomoć Maja Grba Bujević došla je danas na Jarun gdje se obilježio Međunarodni Dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca.

Reporterka Dnevnika Nove TV pokušala je dobiti odgovore o slučaju na Pagu, gdje je ozlijeđeni pacijent prevezen u prtljažniku automobila javnog vatrogasnog zapovjednika zbog nejasnog protokola postupanja u izvanrednim situacijama. No, ni ovaj put Maja Grba Bujević za novinarska pitanja nije bila raspoložena.

- Možete li prestati ovo snimati, hoćete, molim vas prestati - rekla je Grba-Bujević.

Pošto je javni dužnosnik trebala bi se kratko osvrnuti i na taj slučaj Pag.

- Evo ja se mogu osvrnuti na Hrvatski Crveni križ jer smo tom prigodom ovdje. Evo danas je Dan Hrvatskog Crvenog križa, čestitam svim djelatnicima i volonterima, to je jedna izvanredna organizacija koja zaista volonterski obavlja svoj posao i na tome im zaista treba čestitati - rekla je.