Šefovi BBC-ja dali ostavke zbog dokumentarca o Trumpu: 'Mi smo napravili neke pogreške...'

Generalni direktor BBC-a Tim Davie i izvršna direktorica informativnog programa Deborah Turness podnijeli su ostavke, gurnuvši britanski javni servis u jednu od najvećih kriza u posljednjem desetljeću. Ostavke bez presedana, u kojima su dva ključna čelnika otišla istog dana, uslijedile su nakon lavine kritika zbog spornog dokumentarca 'Panorama' u kojem je na kontroverzan način montiran govor Donalda Trumpa.

Ovo predstavlja vrhunac niza kontroverzi koje su posljednjih mjeseci narušile ugled BBC-a. Ostavke dolaze u iznimno osjetljivom trenutku, uoči pregovora o novoj Kraljevskoj povelji koja će definirati budućnost i financiranje BBC-a nakon 2027. godine.

Okidač za ostavke bio je dokumentarac 'Panorama' pod nazivom 'Trump: Druga prilika?', emitiran uoči američkih predsjedničkih izbora. Skandal je eskalirao kada je list The Telegraph objavio interni memorandum bivšeg neovisnog savjetnika za uredničke standarde, Michaela Prescotta.

U memorandumu je detaljno opisano kako je u dokumentarcu izmontiran Trumpov govor od 6. siječnja 2021. godine. U originalnom govoru, Trump je rekao: "Prošetat ćemo do Kapitola i bodrit ćemo naše hrabre senatore i kongresmene i žene." Međutim, u verziji koju je prikazao BBC, Trump izgovara: "Prošetat ćemo do Kapitola... i ja ću biti ondje s vama. Žestoko ću se boriti'.

Dva dijela govora koja su spojena u montaži u originalu su bila izgovorena u razmaku od preko 50 minuta. Izostavljen je ključni dio u kojem je Trump pozivao na mirne prosvjede, čime je stvoren dojam da je izravno poticao na nasilni upad u Kapitol.

Reakcije su bile brze i oštre. Bijela kuća je BBC prozvala '100% lažnim vijestima' i 'propagandnim strojem'. Sam predsjednik Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži, pozdravivši ostavke i nazvavši čelnike BBC-a 'vrlo nepoštenim ljudima' koji su uhvaćeni u krivotvorenju njegovog govora kako bi utjecali na predsjedničke izbore.

Tim Davie, koji je na čelu BBC-a bio pet godina, u svojoj je izjavi priznao da su 'napravljene neke pogreške' te da kao generalni direktor 'mora preuzeti konačnu odgovornost'. Iako je naveo da to nije jedini razlog, priznao je da je 'trenutačna rasprava oko BBC Newsa razumljivo doprinijela' njegovoj odluci.

Deborah Turness, koja je vodila informativni program od 2022., bila je još izravnija.

- Kontroverza oko Panorame dosegla je fazu u kojoj nanosi štetu BBC-u... Odgovornost je na meni - izjavila je, dodavši da u javnom životu lideri moraju biti u potpunosti odgovorni. Istovremeno je odbacila tvrdnje da je BBC institucionalno pristran.

Niz skandala i kriza povjerenja

Iako je Trumpov dokumentarac bio neposredan povod, ostavke su uslijedile nakon niza drugih skandala koji su potresli povjerenje javnosti. Procurjeli Prescottov memorandum također je ukazao na 'sustavne probleme' pristranosti u izvještavanju BBC Arabica o ratu u Gazi te na cenzuriranje tema vezanih za transrodna pitanja od strane specijaliziranih novinara.

Posljednjih mjeseci, BBC se suočio s kritikama zbog slučaja Garyja Linekera i njegovih stavova o imigraciji, prijenosa s Glastonburyja te dokumentarca o Gazu u kojem je narator sin dužnosnika Hamasa.

Konzervativna čelnica Kemi Badenoch izjavila je kako se 'katalog ozbiljnih propusta ne može pomesti pod tepih s dvije ostavke' te je dovela u pitanje budućnost financiranja BBC-a putem obvezne pretplate ako se ne dokaže stvarna nepristranost.

