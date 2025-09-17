Šefovi diplomacija spremaju sastanak s Iranom: Najbitnija stavka je nuklearni program...

Ministri vanjskih poslova Njemačke, Velike Britanije i Francuske trebali bi u srijedu telefonski razgovarati s iranskim kolegom o nuklearnom programu Teherana, budući da rok za izbjegavanje ponovnog uvođenja sankcija Islamskoj Republici istječe, javlja AFP pozivajući se na izvor u francuskoj diplomaciji.

"Uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a i u sklopu tekućih rasprava o iranskom nuklearnom programu, ministri vanjskih poslova skupine E3 razgovarat će s iranskim ministrom vanjskih poslova ove srijede", rekao je izvor, dodajući da je poziv zakazan za 11:45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Europske sile su 30. kolovoza dale Iranu mjesec dana za pregovore o nuklearnom programu, a u protivnom će se vratiti sankcije ukinute prije deset godina. Rok istječe sljedeći tjedan.

Britanija, Francuska i Njemačka, takozvani E3, upozorile su krajem kolovoza da će aktivirati mehanizam u UN-u koji bi mogao ponovo uvesti globalne sankcije, osim ako Teheran ne ostvari opipljiv napredak u nuklearnim pregovorima sa SAD-om. Iranu se tim mehanizmom često prijetilo, ali nikada nije iskorišten.

Takozvani "snapback" mehanizam (automatsko vraćanje sankcija) je poseban proces stvoren uz međunarodni nuklearni sporazum iz 2015. godine, formalno odobren Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2231.

Tekst dokumenta iz 2015. istječe u listopadu.

Njegova svrha je osigurati da, ako Iran ozbiljno prekrši sporazum, međunarodna zajednica može brzo vratiti cijeli set sankcija UN-a koje su postojale prije sporazuma, bez zaglavljivanja u vetima velikih sila ili beskrajnim pregovorima.

Posljednji E3 poziv s iranskim ministrom Abasom Aragčijem datira iz 28. kolovoza.

Od tada je bilo bilateralnih kontakata, posebno između iranskog ministra i šefice europske diplomacije Kaje Kallas.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot razgovarao je sa svojim iranskim kolegom u utorak, doznaje se iz francuskih i iranskih izvora.

E3 je već ranije obavijestio UN da su spremni pribjeći mehanizmu automatskog vraćanja sankcija koji istječe 18. listopada, dajući Europljanima uski prozor za djelovanje.

Nuklearni sporazum, formalno poznat kao Zajednički sveobuhvatni akcijski plan (JCPOA), uključuje proces rješavanja sporova. Ako strana u sporazumu, kao što su države E3, smatra da Iran "značajno ne ispunjava obaveze", može pokrenuti pitanje putem ugrađenih mehanizama JCPOA-e i na kraju ga uputiti Vijeću sigurnosti UN-a.

Nakon što stigne do Vijeća sigurnosti UN-a, počinje teći rok od 30 dana.

Tijekom razdoblja od 30 dana, Vijeće sigurnosti bi moralo usvojiti novu rezoluciju o nastavku ublažavanja sankcija Iranu, a ako se ta rezolucija ne usvoji na vrijeme, stare sankcije UN-a, koje su ukinute sporazumom iz 2015. godine, automatski se vraćaju na snagu. Nije potrebno daljnje glasanje.

Ključna karakteristika, i razlog zašto se mehanizam naziva "snapback", je ta da se proces ne može blokirati vetom. Obično bi jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a mogla staviti veto na rezoluciju o uvođenju sankcija.

Ako "snapback" proces vraćanja sankcija bude uspješan, UN će obnoviti šest rezolucija Vijeća sigurnosti vezanih za Iran, usvojenih između 2006. i 2010. godine.

One uključuju široka ograničenja poput embarga UN-a na konvencionalno oružje, mjere koje ograničavaju aktivnosti vezane za balističke projektile sposobne za isporuku nuklearnog oružja, te niz zamrzavanja imovine, zabrana putovanja i drugih pravila vezanih za širenje nuklearnog oružja.