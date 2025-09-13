Drožđek zabio tri gola u dresu iranskog prvaka! 'U gradu ne možemo proći neprimijećeno'

Po povratku reprezentativne stanke, na najbolji je mogući način reagirao hrvatski napadač Domagoj Drožđek (29). U dresu iranskog Tractora zabio je tri gola u visokoj 4-1 (3-1) promjeni protiv Aluminium Araka.

Na terenu je proveo svih 90 minuta, a hat-trick je zabio za 32. minute. Započeo je u deveto, nastavio u 19., a za 3-0 zabio je u 41. minuti utakmice. Sam Domagoj nam je progovorio u nogometu u Iranu.

- Nogometno je to obećana zemlja za profesionalne nogometaše što se tiče navijača, kluba, lige, praćenosti imaju mnogo emisija na televiziji, ništa drugo ne postoji. Cijela zemlja, svi prate. Prvi put u povijesti smo osvojili prvenstvo, to je bilo nešto posebno. Dan poslije zadnjeg kola imali smo slavlje u Tabrizu, bilo je 200.000 ljudi, to je bilo nevjerojatno.

U klubu igra sa suigračem iz Varaždina Igorom Postonjskim, a u Tractoru su još Tibor Halilović i Tomislav Štrkalj, tamo je bivši igrač Dinama Sadegh Moharrami, a trener je Dragan Skočić.

Varaždin: Drožđek Domagoj zabio je za vodstvo Varaždina protiv Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nama je sad mnogo lakše nego kad smo došli jer nas tretiraju kao svoje, vidi se da nas baš poštuju. Zato još više poštuju sve igrače koji dolaze u Iran. Što se života tiče, nakon osvajanja naslova ne možemo proći neprimijećeno u gradu pa i nema neke privatnosti, eventualno kad imamo dva slobodna dana odemo malo do Istanbula. U potpunosti smo posvećeni klubu, trening i odmor i tako u krug.

Zbog problema sa suspendiranim golmanom nisu najbolje krenuli u sezonu, imali su dva poraza i remi, ali s Domagojeva tri gola vratili su se na pobjedničke staze.

- Cilj je uvijek imati što veće brojke, želim više zabiti i asistirati nego prošle sezone. Nadam se da ću se pokazati i u Ligi prvaka. Prvenstvo smo uzeli, a znate kako to ide, uvijek želite nove trofeje i nešto više - zaključio je Drožđek.