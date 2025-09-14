Obavijesti

POMAK

Iransko Vijeće sigurnosti odobrilo nove UN-ove inspekcije nuklearnog programa

Piše HINA,
Foto: Elisabeth Mandl

U izjavi Vijeća stoji da je sporazum, koji je postignut u utorak u Kairu između Irana i UN-ova nadzornog tijela za nuklearni program pregledan i prihvaćen

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost odobrilo je sporazum o nastavku inspekcija s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), prema objavi toga moćnog tijela objavljenoj u nedjelju u iranskim medijima.

U izjavi Vijeća stoji da je sporazum, koji je postignut u utorak u Kairu između Irana i UN-ova nadzornog tijela za nuklearni program pregledan i prihvaćen. Vijeće je ponovilo stajalište vlade o tomu da se sporazum raskine dođe li do "neprijateljskih akcija" protiv zemlje ili njezinih nuklearnih postrojenja. Istaknuto je da će vijeće biti uključeno u dogovore o  bilo kakvim novim mjerama.

U utorak su se Iran i IAEA dogovorili o planu inspekcija, a potpisali su ga šef IAEA-e Rafael Grossi i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi uz posredovanje Egipta.

Nuklearna agencija sa sjedištem u Beču tjednima je pregovarala s iranskim predstavnicima o nastavku inspekcija. Fokus je prvenstveno bio usmjeren na lokaciju s više od 400 kilograma uranija, koji, prema IAEA ima čistoću gotovo potrebnu za izradu oružja.

Teheran nije otkrio lokaciju ni stanje ovog materijala još od napada na svoje objekte u lipnju. Iran se boji da bi takve informacije mogle rezultirati ponovnim izraelskim napadima.

Sporazum kritiziraju tvrdolinijaši u parlamentu, a neki idu toliko daleko da Grossija optužuju za špijunažu za Izraelce.

U lipnju je Izrael zajedno sa Sjedinjenim Državama vodio dvanaestodnevni rat protiv Irana, ciljajući objekte nuklearnog programa, među kojima je i podzemno nalazište Fordow. Mnogi pravni stručnjaci smatraju da je kampanja u suprotnosti s međunarodnim pravom.

Zapadne sile strahuju od potencijalnog iranskog razvoja nuklearnog oružja, što Teheran negira.

