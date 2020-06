Šefovi državnih tvrtki koji vrte milijarde osvanuli na listi HDZ-a

Zoran Đuroković je generalni direktor Hrvatskih voda, Josip Škorić je predsjednik uprave Hrvatskih cesta, a Igor Fazekaš je član uprave Hrvatskih šuma. Svi su sad HDZ-ovi aduti za Slavoniju

<p>Oni su izabrani na javnom natječaju među desetinama kandidata. Kao najbolji, najstručniji ljudi za vođenje iznimno važnih, strateških državnih poduzeća i ustanova: Hrvatske vode, Hrvatske šume i Hrvatske ceste. Ali sad su čelni ljudi tih tvrtki završili na izbornim listama HDZ-a. I to svi u 4. izbornoj jedinici u kojoj je najveći grad Osijek. <strong>Zoran Đuroković</strong> je generalni direktor Hrvatskih voda, ustanove koja će ove godine potrošiti 3,4 milijarde kuna i koja se brine o vodotocima, gradi nasipe, retencije... <strong>Josip Škorić</strong> je predsjednik uprave Hrvatskih cesta koje odlučuju gdje će se graditi koja cesta, a oni, među ostalim, vode gradnju Pelješkog mosta. Ove godine im je na raspolaganju nešto više od tri milijarde kuna.<strong> Igor Fazekaš</strong> je član uprave Hrvatskih šuma koje upravljaju svim državnim šumskim blagom i godišnje raspolažu s oko dvije milijarde kuna. </p><h2>Manje posla, plaća kao premijerova</h2><p>Škorić je sedmi na izbornoj listi, a Đuroković i Fazekaš su zauzeli deveto i deseto mjesto. Svi oni imaju dobre plaće, a prednjače Hrvatske šume. Inače, nedavno osumnjičeni šef Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić ima više od 29.000 kuna plaće. Njegov član uprave Fazekaš ima nešto više od 22.000 kuna, prema zadnjoj imovinskoj kartici, što je u rangu premijera Andreja Plenkovića. Đuroković ima plaću oko 20.500 kuna, a Škorić je “najsiromašniji” od ove trojice s nešto manje od 19.000 kuna.</p><p>- Jasno je da pozicija menadžera koji vode državna poduzeća treba biti odvojena od politike. Ili imamo politiku u javnim poduzećima i to treba jasno reći ili ne treba onda govoriti da su oni menadžeri i ne mogu imati druge privilegije u ugovorima koje nemaju političari. Javna poduzeća posluju po privatnom pravu, po pravilima za poslovne subjekte, a ne kao politička tijela, i to bi trebalo biti potpuno odvojeno. <br/> Trebaju se odlučiti hoće li biti menadžeri ili političari. Oni su odabrani da kroz te tvrtke štite javno strateško dobro. Sa stajalište politike može se razumjeti da želi gurnuti u političku utrku neka prepoznatljiva lica, ali je evidentno da se radi o svojevrsnoj zlouporabi - kaže Ivan Koprić, voditelj katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu. </p><h2>Ne slušaju Europsku komisiju</h2><p>Ako se na stranicama Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta pogledaju životopisi njihovih čelnih ljudi, u njima nigdje nije istaknuto da su i članovi HDZ-a. Nego samo stručne reference, obrazovanje i iskustvo koje imaju. Igor Fazekaš isto u svojem životopisu ne ističe stranačku pripadnost, ali stoji i da je bio vijećnik na lokalnoj razini, pa se kod njega barem može vidjeti da je politički izložen. Škorić je također aktivan u HDZ-u Osijeka uz svoj posao, ali je to više poznato kroz medijske napise. Treba napomenuti da nas Europska komisija svake godine upozorava da je potrebno depolitizirati uprave javnih poduzeća, pa je SDP tijekom svoje vladavine predlagao i specijalne agencije koje bi imenovale uprave. Ali nisu na kraju učinili ništa. HDZ isto tako. </p><p><br/> Javni natječaji za direktore državnih poduzeća su uglavnom unaprijed predodređeni za stranačke ljude, a 24sata su objavila i seriju tekstova o tome kako zatim slijedi stranačko uhljebljivanje na nižim razinama. I izvanredni profesor upravne znanosti Vedran Đulabić kaže da je pojavljivanje na stranačkim listama dokaz da je za njihov izbor na čelna mjesta bila stranačka pripadnost. Ali, ističe, formalno nema zapreke da oni budu na izbornim listama. - </p><h2>Odlaze milijarde kuna podobnima?</h2><p>To samo pokazuje koliko su javni natječaji zapravo stvar formalnosti. Jer najčešće na njima prolaze stranački ljudi koji su ujedno i navodno najbolji. A svima je jasno da su prošli upravo zato što su bliski sa strankom ili ministrom koji je na čelu ministarstva u čijem resoru su takva poduzeća. To je tako jer nema objektivnih kriterija kvalitete, nema mjerljivih rezultata koje moraju ispunjavati - kaže Đulabić Ali nije samo to problem. Hrvatske šume, Hrvatske vode i Hrvatske ceste investiraju milijarde kuna godišnje. Čovjek koji vodi takve tvrtke treba nepristrano odlučivati koje <br/> su investicije prioritetne po stvarnom stanju u cijeloj Hrvatskoj. I nikako se ne smije voditi izbornom jedinicom u kojoj je izabran. </p><h2>Lučić brani Plenkija, kojemu je na listi</h2><p>Jer onda ne radi za interese svih i svi mogu postaviti pitanje zašto su neka cesta ili nasip sagrađeni, primjerice, u Osječko-baranjskoj županiji, a ne u Dalmaciji. Ili je li neka cesta nesagrađena zato što je u nekom gradu na vlasti suprotna opcija. Tako onda se stvara nakaradni sustav u kojem morate imati “svog čovjeka gore” da bi vam država ispunila neku osnovnu potrebu. - To je nažalost isto ustaljena praksa. Imao sam niz primjera gdje se gradovi žale da ih županija ili neka državna institucija ne tretira jednako zbog različite stranačke pripadnosti. To se pretvorilo u standardni obrazac, a štetno je i za politiku i demokratske standarde - kaže profesor Koprić. Đulabić ističe u tom slučaju da je izuzetno teško na sudu dokazati da je netko zlorabio poziciju direktora i ulagao tamo gdje je htio, pa se opet vraćamo na etiku i moral koje bi trebalo biti u politici. - Nažalost, to nam u Hrvatskoj nije jača strana - kaže Đulabić. </p><p><br/> Slično se dogodilo i na HRT-u, koji je također javna ustanova, čiji se članovi programskog vijeća biraju javnim pozivom. Povjesničara Ivu Lučića je ova vlast izabrala u vijeće. On je kritizirao voditelja emije ‘Nedjeljom u 2’ Aleksandra Stankovića s te pozicije da je radio “isljednički intervju” s premijerom. A HDZ ga je zatim postavio na listu u 1. izbornoj jedinici koju vodi - sadašnji premijer Plenković. No da se vratimo direktorskom trojcu. Oni ne mogu paralelno biti i direktori i zastupnici. </p><h2>Anušić: To su zaista kvalitetni ljudi</h2><p>Ivan Anušić, prvi na listi u 4. izbornoj jedinici i potpredsjednik stranke, kaže da oni nisu na ulaznim mjestima i da će ostati voditi tvrtke, neće u Sabor: - Željeli smo jake ljude koji mogu pridonijeti kvaliteti i snazi liste. Škorić i Đuroković su radili niz projekata u našoj izbornoj jedinici i cijeloj Hrvatskoj te su prepoznatljivi u javnosti. Mi želimo u ovoj kampanji staviti naglasak na razvoj, infrastrukturu kao polugu gospodarskog razvoja i oni su zato pravi ljudi. To su kvalitetni ljudi na koje računam u budućnosti ako jednom i ne budu na čelnim mjestima uprava državnih tvrtki.</p>