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NAKON UHIĆENJA

Šegota podnio ostavku u HOO-u

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
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Šegota podnio ostavku u HOO-u
Foto: Sanjin Strukic
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Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, poručili su iz HOO-a

Damir Šegota podnio je ostavku na mjesto direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, a HOO ju je prihvatio, objavili su u petak. Šegotina ostavka uslijedila je nakon što je uhićen u sklopu proširenja istrage o navodnom izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Tereti ga se da je tijekom desetak godina od Vedrana Pavleka navodno primio oko 160.000 eura mita. Njegova supruga i on sumnjiče se da su taj novac 'prali' u zlatu.

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Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a
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Foto: Sanjin Strukic

- Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta - poručili su iz HOO-a. Istaknuli su da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštiti ugleda hrvatskog sporta.

Dodali su kako pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih saveza koji svakodnevno rade na razvoju hrvatskog sporta.

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Iz HOO-a su poručili da nastavljaju redovito obavljati sve svoje zadaće te da im prioritet ostaju hrvatski sportaši, nacionalni sportski savezi i stvaranje uvjeta za razvoj i sportske uspjehe.

- HOO će i nadalje dosljedno štititi vrijednosti olimpizma, integritet sporta i povjerenje javnosti u svoj rad - zaključili su.

Riječ je o pravnom manevru kojim je uklonjena mogućnost da USKOK zatraži istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Preostaje mogućnost određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, no budući da Šegota nema dvojno državljanstvo, takav je scenarij malo vjerojatan.

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Najjači razlog zbog kojeg bi USKOK sada mogao tražiti istražni zatvor jest opasnost od utjecaja na svjedoke. Prema neslužbenim informacijama, treba ih ispitati desetak, pa postupak ne bi trebao dugo trajati. To Šegoti otvara mogućnost da u istražnom zatvoru provede manje od predviđenih mjesec dana te eventualnu optužnicu čeka na slobodi.

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Komentari 20
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