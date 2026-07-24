PANDORINA KUTIJA AFERE Tajni Pavlekov laptop otkrio je koliko novca su dobili Šegota i Krajač

"Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti."

Ove riječi je bivši i uhićeni direktor alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu, Vedran Pavlek, uputio u jednom od svojih telefonskih razgovora.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Video: 24sata/pixsell

Transkripte tog razgovora s predsjednikom HSS-a Mihom Glavićem objavio je Jutarnji. Kako se kasnije ispostavilo, Pavlek je bio u pravu. Njegovo računalo postalo je prava "Pandorina kutija". U njemu su se otkrile malverzacije duge više od desetljeća i teške desetke milijuna eura. A otkrila su se i dva imena - Damir Šegota i Siniša Krajač.

Šegota, inače direktor olimpijskog programa HOO-a, uhićen je jučer ujutro. Uskok je obavio pretres i Krajačeve kuće te ureda u HOO-u, ali još nije uhićen.

No krenimo ispočetka. U siječnju je, tijekom Zimskih olimpijskih igara, na granici "pao" glasnogovornik HSS-a Nenad Eror. Kod njega su tad navodno pronađeni 120.000 eura gotovine i popis imena za koje je novac bio namijenjen. Vrlo brzo, točnije u ožujku, počela je Uskokova akcija zbog izvlačenja novca u Ski savezu. Afera je bila milijunska. Uhićene se sumnjičilo da su u 11 godina izvukli 30 milijuna eura.

Pavlek se u tim trenucima nije nalazio u Hrvatskoj. Otkrilo se tek da se nalazi u luksuznom hotelu u Turskoj. Međutim, tamošnja policija uspjela ga je locirati, oduzeti mu mobitele, knjižicu, laptop, kartice... Nisu ga uhitili pa je uspio pobjeći u Kazahstan, u kojemu je kasnije uhićen i čeka izručenje.

Laptop je u ruke istražitelja stigao diplomatskom poštom. Odmah se znalo da je to izuzetno važan dokazni materijal. To se sad i pokazalo. Podaci u njemu doveli su do vala uhićenja i afera.

Naime, pregledom laptopa Uskokovi istražitelji došli su do saznanja da izvlačenje novca nije trajalo 11 godina, već čak 25 godina. Navodno je cijela "operacija" počela još 2001. godine. Nadalje, Uskokovi istražitelji otkrili su i da su novac od Pavleka primali upravo Šegota i Krajač.

Njihova imena nalazila su se na popisu koji su policajci pronašli kod Erora, ali su uz pomoć laptopa istražitelji dobili dodatne dokaze. Prema dokazima iz njegova laptopa, a prema našim informacijama, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač tijekom godina primio je barem 60.000 eura, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota barem 30.000 eura. Te uplate su, prema svjedočenju Erora, za niz djelatnika Skijaškog saveza i sportaša, ali i za njih dvojicu, stizale redovito.

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Pokretanje videa... VIDEO Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka | Video: 24sata

Doznajemo da je jedan od njih čak očekivao redovni prihod od Pavlekova izvučenog novca i gotovinu koju je dobivao čak je zvao "Mehrwertsteuer". "Mehrwertsteuer" je na njemačkom jeziku PDV, ali svim našim građanima koji su prije ulaska Hrvatske u EU kupovali u Austriji taj pojam poznat je kao "povrat PDV-a". Novac koji je nosio Eror raspoređivao je direktno Pavlek. On bi sastavio popis i kraj svakog imena napisao iznos koji mu u toj turi treba isplatiti u gotovini. Nisu svi dobivali novac u istoj turi, pa je nekad kraj nekih imena bila nula. Ali oni bi dobili novac u nekoj od sljedećih tura.

Koliko će se još stvari otkriti iz Pavlekova laptopa, nije poznato. Prema samim Pavlekovim riječima, on sadrži čak 122.000 dokumenata i istražitelji će definitivno otkriti još svašta. Također, istraga će definitivno ići dalje i nakon nadopune iskaza Damira Raosa, bivšeg glavnog tajnika Ski saveza. On je, podsjetimo, uhićen u velikoj akciji u ožujku. Dosad se branio šutnjom, a nakon dva mjeseca istražnog zatvora odlučio je priznati izvlačenje novca, ali i dati svjedočanstvo istražiteljima kako je sve točno funkcioniralo. Također smo saznali da je teretio još neke ljude koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom istragom, a ta informacija dodatno potvrđuje ono što smo već objavili: istraga će se širiti i zbog kriminala u Skijaškom savezu možemo očekivati nova uhićenja.