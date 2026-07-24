Supruga ide na slobodu? Zbog mogućeg utjecaja na svjedoke Šegoti prijeti istražni zatvor...

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Željka Šegota, supruga Damira Šegote, puštena je na slobodu. O tome hoće li Damir Šegota završiti u istražnom zatvoru odlučivat će se danas zbog mogućeg utjecaja na desetak svjedoka koje još treba ispitati.

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Podsjetimo, djelatnici PNUSKOK-a u četvrtak su u šest sati ujutro pokucali na vrata Damira i Željke Šegote te Siniše Krajača zbog proširenja istrage o izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, koje je, sumnja se, gotovo 20 godina organizirao Vedran Pavlek.

Damira Šegotu, direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, tereti se da je tijekom desetak godina od Pavleka navodno primio oko 160.000 eura mita. Novac mu je, kako su doznala 24sata, dostavljao bivši tajnik HSS-a Damir Raos. Šegota je zauzvrat navodno omogućavao da HOO plati neopravdane troškove koje je Pavlek prikazivao Skijaškom savezu. Upravo je Raos istražiteljima ispričao detalje o Šegotinoj ulozi.

Foto: Sanjin Strukic

Uhićena je i njegova supruga Željka Šegota, upraviteljica bazena Svetice, za koju su iz Grada Zagreba rekli da je na godišnjem odmoru. Kako neslužbeno doznaju 24sata, ona je u međuvremenu puštena na slobodu. Danas će se odlučivati hoće li Damir Šegota završiti u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na desetak svjedoka koje još treba ispitati.

Siniša Krajač ispitan je kao svjedok. Iako se njegovo ime nalazi na Pavlekovu popisu, zasad nema dokaza da je doista primio navodnih 60.000 eura.