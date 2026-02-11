Seks-skandal u susjedstvu! Pojavila se misteriozna stranica sobe s krevetom: 'Uskoro'

Nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u Mađarskoj političku scenu potresa potencijalni seks-skandal koji bi mogao obilježiti predizbornu kampanju. Najveća oporbena stranka tvrdi da iza svega stoji vladajući premijer Viktor Orbán i njegov politički krug, dok iz vladajuće stranke zasad nema službenog komentara.

U središtu slučaja našao se Péter Magyar, Orbanov najistaknutiji politički protivnik i, prema pojedinim anketama, favorit na predstojećim izborima. Proteklih dana pojavila se misteriozna internetska stranica nazvana po potpredsjedniku njegove stranke Marku Radnaiju. Na stranici se nalazi tek fotografija sobe s uredno namještenim krevetom i poruka „Uskoro“.

Foto: radnaimark.hu

Fotografija je, prema dostupnim informacijama, izrezana iz snimke sigurnosne kamere, a domenu je registrirala nepoznata osoba. Zanimljivo je da je domena kupljena još prije više od godinu dana, što dodatno potiče spekulacije o planiranoj objavi kompromitirajućeg sadržaja.

Mark Radnai za portal 444 izjavio je da soba prikazana na fotografiji ne pripada nijednom od njegovih stanova, iako se, kako kaže, u posljednje vrijeme često selio. Dodao je kako je posljednjih mjeseci čuo glasine da ga se pokušava diskreditirati navodima o njegovoj privatnoj vezi, pa čak i ucjenjivati, no ističe da njegov privatni život nije tema od javnog interesa.

O svemu se oglasio i Péter Magyar putem Facebooka. Naveo je kako sumnja da netko planira objaviti snimku – stvarnu ili eventualno montiranu – na kojoj je s tadašnjom partnericom u intimnoj situaciji.

„Što time žele postići, osim skretanja pozornosti s tvornice smrti u Gödu i uloge koju u tome ima Orbánova vlada, ne znam. Da, 45-godišnji sam muškarac, imao sam seksualni život – s odraslom partnericom“, napisao je Magyar, dodavši kako ima troje male djece te da ga brine kakve bi posljedice objava takvih sadržaja mogla imati na njih.

Magyar smatra da bi sporni materijal mogao biti objavljen već u srijedu. U međuvremenu, jedna internetska stranica povezana s vladajućim Fideszom najavila je kako bi uskoro mogla biti objavljena snimka koja navodno prikazuje Radnaija i Magyara u intimnoj situaciji.

Cijeli slučaj dodatno zaoštrava ionako napetu političku atmosferu u Mađarskoj, gdje se kampanja sve više seli s političkih programa na osobne obračune i međusobne optužbe.