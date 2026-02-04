Obavijesti

News

Komentari 3
NEBINARNA OSOBA

Njemačka aktivistica osuđena na osam godina zatvora u Mađarskoj: Napala desničare

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bernadett Szabo

Maja T. osuđena je zbog sudjelovanja u napadu na devet pripadnika desničarskog marša 2023. u Budimpešti, pri čemu su četiri osobe teško ozlijeđene.

Sud u Budimpešti osudio je Maju T. iz Njemačke, koja se definira kao nebinarna osoba, na osam godina zatvora zbog sudjelovanja u napadu na pripadnike jednog desničarskog okupljanja 2023. u Budimpešti.

Konkretno se Maji T. predbacuje da je zajedno s ostalim pripadnicima ljevičarske scene 2023. sudjelovala u napadima na devet pripadnika jednog desničarskog marša u Budimpešti.

Predsjednik sudskog vijeća Jozsef Sos je optužbe državnog odvjetništva o pokušaju nanošenja teških, po život opasnih, tjelesnih ozljeda kao i pripadnost u kriminalnoj organizaciji ocijenio opravdanima.

Državno odvjetništvo je tražilo 24 godina zatvora.

Tijekom suđenja je utvrđeno da je Maja T.  s još dvadesetak istomišljenika na pet lokacija u Budimpešti papar sprejevima i palicama napalo devet pripadnika jednog marša u čast pripadnika nacističkih SS postrojbi pri čemu je ozlijeđeno devet osoba od čega četiri teže.

Njemački Ustavni sud je izručenje Maje T. Mađarskoj okarakterizirao kao protupravnim zbog toga što sud koji je odredio izručenja nije uzeo u obzir teške uvjete za nebinarne osobe u zatvorima u Mađarskoj.

Mađarski premijer Viktor Orban je tijekom suđenja u nekoliko navrata tražio strogu kaznu za Maju T. te je organizacije s „antifa“ predznakom okarakterizirao kao terorističke.

Sredinom veljače se u Budimpešti ponovno organizira „Dan časti“ posvećen sjećanju na SS postrojbe.

Političari njemačkih parlamentarnih stranaka SPD, Zeleni i Ljevica su tijekom suđenja izrazili dvojbe u to da se suđenje Maji T. održava na temeljima pravne države.

Komentari 3
