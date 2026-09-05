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INSPEKCIJA ODUZELA PSA

Seksualno zlostavljao svog psa u Rovinju. Policija ga uhitila: Sud ga je pustio na slobodu?!

Piše Iva Tomas,
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Seksualno zlostavljao svog psa u Rovinju. Policija ga uhitila: Sud ga je pustio na slobodu?!
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U Hrvatskoj pripremaju izmjene Kaznenog zakona kojima bi se znatno strože reguliralo zlostavljanje, uključujući i spolno iskorištavanje životinja

Slučaj silovanja životinje dogodio se u nedjelju u Rovinju. Zbog sumnje da je seksualno zlostavljao vlastitog psa, policija je uhitila i istražila muškarca (48) iz Rovinja te ga prijavila zbog kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Slučaj se dogodio u kampanji na području Madonna di Campo, doznaje IstraIN.

Postoji i videosnimka na kojoj je zabilježeno seksualno zlostavljanje životinje, a IstraIN u posjedu je te zastrašujuće snimke. Policija je provela kriminalističko istraživanje te je u postupanje uključena i veterinarska inspekcija. Iz PU istarske su potvrdili da je protiv muškarca podnesena kaznena prijava. Dodali su i da je muškarac u ponedjeljak ujutro predan u pritvorsku jedinicu policije. Kako se doznaje, muškarcu nakon toga nije određen istražni zatvor te je pušten na slobodu. U međuvremenu je intervenirala veterinarska inspekcija koja je psa oduzela vlasniku i smjestila ga u sklonište.

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O tvrdnjama da je zlostavljač pušten na slobodu, poslali smo upit Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo

U Hrvatskoj pripremaju izmjene Kaznenog zakona kojima bi se znatno strože reguliralo zlostavljanje, uključujući i spolno iskorištavanje životinja. Prema predloženim izmjenama, spolno iskorištavanje životinja prvi bi put postalo kazneno djelo. Za njega bi bila propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, dok bi u slučaju smrti životinje počinitelju mogla prijetiti kazna do osam godina zatvora.

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