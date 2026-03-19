Sekunda nepažnje izazvala kaos u Varaždinu: U sudaru razbio četiri auta, dvoje ozlijeđenih

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vozač (63) se prestrojavao bez provjere pa izazvao sudar, auto mlade vozačice završio na parkingu i zabio se u još tri vozila

Prometna lančana reakcija dogodila se u srijedu oko 10.40 sati u Ulici Petra Preradovića u Varaždinu, gdje je u prometnoj nesreći ozlijeđeno dvoje ljudi. Prema informacijama policije, 63-godišnji vozač kretao se iz smjera ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog prema Trgu bana Josipa Jelačića, a problem je nastao u trenutku kada se odlučio prestrojiti.

Kako se nije uvjerio da to može učiniti sigurno, u njegovo vozilo udarila je 20-godišnja vozačica koja je dolazila s njegove lijeve strane.

ZAVRŠILA U BOLNICI
Vozač udario djevojčicu na zebri pa pobjegao: Policija ga traži

Silina udarca bila je tolika da je njezin automobil izbačen s ceste na obližnje parkiralište, gdje je pokosio još jedno vozilo. No tu nije bio kraj, taj automobil potom je odbačen naprijed i udario u još jedno, koje je zatim završilo u četvrtom parkiranom vozilu.

U ovoj nesreći ozlijeđeni su i 63-godišnji vozač i 20-godišnja vozačica. Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici Varaždin, a težina ozljeda bit će poznata naknadno.

