Darko Horvat razriješen je dužnosti na osobni zahtjev, a Boris Milošević, potpredsjednik Vlade, stavio je svoj mandat na raspolaganje. U slučaju da premijer to prihvati Vlada ostaje bez dva člana. Spominje se rekonstrukcija Vlade, a oporba poziva na prijevremene izbore.

O tome kako riješiti novonastalu političku situaciju govorili su, u emisiji Otvoreno, Damir Habijan, saborski zastupnik HDZ-a, Domagoj Hajduković, saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrati, Hrvoje Zekanović, nezavisni saborski zastupnik, Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Krešimir Macan, politički analitičar, Marija Selak-Raspudić, saborska zastupnica MOST-a i doc. dr. sc. Mato Palić s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku.

Habijan je rekao da je očekivao da oporba zaziva ostavku ministra, te da ga curenje informacija od strane DORH-a ne iznenađuje jer nije prvi put.

- Od subote kada je objavljeno da je Darko Horvat uhićen, tamo su bile kamere i od subote na nedjelju smo imali gotovo prijenos izjava, sms poruka, dokaznog materijala- kazao je i dodao da je to zabrinjavajuće.

Dodao je i da HDZ uvijek podupire neovisnost DORH-a, no isto tako da trebaju objasniti puštanje informacija.

Hajduković kaže da su socijaldemokrati spremni na izbore, jer sadašnja Vlada ima legalitet, ali ne i legitimitet.

Ključni problem jest činjenica da Hrvatsku godinama vode potkapacitirani ljudi, odnosno ljudi nedostojni funkcija koje obavljaju.

- Nevjerojatno je kakvom lakoćom se dijeli novac poreznih obveznika. U Hrvatskoj imamo dvije skupine ljudi, a to su oni koji pune proračun i oni koji troše novac na ovakav način. Moćni političari svojim podobnim klijentima dijele novac i to je praksa koja dugo traje.

Što se tiče ove situacije s ustavno pravnog aspekta, Mato Palić naglašava da postoje dvije opcije.

- Ili će doći do nekakve rekonstrukcije Vlade ako za to postoji potpora zastupnika u Hrvatskom saboru koje je hrvatski narod izabrao na izborima 5. srpnja 2020. godine, a opcija, koju opravdano zaziva politička oporba, bili bi prijevremeni parlamentarni izbori. Kad su u pitanju prijevremeni parlamentarni izbori, htio bih podsjetiti da su koncem 2021. objavljeni rezultati popisa stanovništva i mislim da je SDP predložio potrebu redizajna izbornih jedinica u RH. Naime, na izborima 2020. godine, matematički gledano, parlamentarna većina sa 76 zastupnika u odnosu na tadašnju parlamentarnu manjinu od 75 zastupnika, ne računajući naknadno pridodanog zastupnika pa je sada omjer 77:74, dobila je nešto manje od 140.000 glasova. U ovakvom izbornom modelu kakav je kod nas, sa svim njegovim elementima, moguć je takav izborni ishod da parlamentarnu većinu tvori politička stranka i koalicijski partneri koji su dobili manje glasova na izborima. To je ustavno-pravno neprihvatljivo i neodrživo, bez obzira o kojoj stranci se radi- kazao je.

Dodaje i da je siguran da se izbori, neovisno o tome kada će ih održati, ne mogu provesti bez redizajna izbornog sustava.

Macan je kazao da je u subotu 'odjednom pokrenuto puno reformi. Svi bi nešto mijenjali, ali ne ide to 'preko noći', prenosi HRT. Slaže se s tim da je potrebno zaustavljanje curenja informacija jer su istrage tajne.

- Vidim da pravosuđe radi svoj posao, premijer se ljuti zato što ga ne informiraju. Smatram da je premijer trebao znati za ovu akciju, dodao je. Istaknuo je da se 'očito promijenila praksa'.

Za vrijeme premijera Zorana Milanovića postojala je praksa da je premijer obaviješten, rekao je Macan i dodao kako je dobra vijest da istražna tijela sada mogu raditi bez da ikoga pitaju o tome što da rade.

Selak-Raspudić se osvrnula na ono što je govorio profesor Palić, rekavši da je on do nedavno govorio kako ne možemo imati referendum, a sada govori kako ne možemo imati izbore.

- Mi moramo imati prijevremene izbore. Situacija je jasna i transparentnija nego ikada. Nismo se 'ohladili' od 'afere Žalac', a nismo ni zagrebali u 'aferu Ćori', pa nakon toga uhapšen je jedan ministar, a drugi ministar nije, ali očekujem što će se dogoditi i s potpredsjednikom Vlade. Koliko ljudi treba otići da se kaže: dosta je- zapitala se Selak-Raspudić.

Habijan je rekao kako može shvatiti frustraciju oporbe zbog uspjeha ove Vlade, ali ne može shvatiti obrat oporbe koja je govorila da postoji pritisak HDZ-a na pravosuđe, a sada ti isti govore da treba štititi institucije, a zaboravljaju primjer predsjednika Milanovića koji je jasno rekao da je on kao premijer znao za tajne izvide, što je protivno zakonu.

Bartulica mu je odgovorio da nije frustriran, već zabrinut, na što mu je Habijan odgovorio da ova Vlada poštuje samostalnost i neovisnost pravosuđa te da korupcija nema stranački predznak, nego jasno ime i prezime.

Selak-Raspudić se, međutim, s time nije složila, rekavši da korupcija svakako ima stranački predznak.

Na pitanje Habijanu je li on novi ministar, on je odgovorio kako je izabran u Sabor iz 3. izborne jedinice i trudi se da svoj posao obavlja najbolje što može.



Selak-Raspudić naglašava kako je očito da je sms prepiska istinita jer ju nitko nije demantirao. Govori kako MOST nije u nikakvim koalicijskim pregovorima s nikim te kako su spremni raditi i njihova su vrata otvorena svima.



- U situaciji kada imamo potrebu za prijevremenim izborima, smatram da se cijela oporba mora ujediniti u tom cilju. Ne treba nas voditi koruptivna organizacija, istaknula je Selak-Raspudić.