Andrej Plenković sazvao je presicu nakon uhićenja ministra Darka Horvata.

- Pozivam šeficu DORH-a što je tako žurno da se uhiti ministar, tražim da to objasni. Vjerujem da će, ako imaju, pokazati čvrste dokaze. Meni djeluje nerazmjeran ovaj potez s obzirom na predmet koji se radi. Ali siguran sam da rade zakonito i nepristrano, pa neka o tome i obavijeste javnost. Očekujem da DORH, oni znaju o čemu se ovdje radi, da zbog interesa javnosti pa i samog interesa vlade i svih nas, oni to trebaju objasniti. Ne puštati da to rade neki ljudi koji te informacije ne bi trebali znati - zaključio je Plenković koji je u nekoliko navrata spomenuo kako mu je čudan tajming uhićenja.

- Tajming je nakon što je vlada predstavila paket mjera i izborili odgodu. Nakon ovakvog spektakularnog tjedna ovakav tajming uhićenja - kaže premijer.

- Jedan vrlo neobičan slučaj. Ja ću zvati Državnu odvjetnicu da je pitam što je to. Mislim da uhićenje ministra to zaslužuje. Ja sam tu da ne mislite da ne pratimo što se zbilo - rekao je.

- Ne znam ništa drugo osim onog što čitam iz medija. Ako je netko uhićen, taj ministar ne može biti, to je jasno, posebno ako ostane tamo - dodao je.

- Pravosudne institucije su sasvim sigurno neovisne od Vlade i HDZ-a, a jesu li neovisne od nekoga drugog – ne znam. Netko je imao motiv da ovaj tajming bude baš sada. Meni taj tajming ne djeluje neutralno - rekao je Plenković.

- Ovo je nešto što se događa i što očito traje, nije moglo biti od jučer do danas, što se dogodilo, zašto takva žurnost, netko će to trebati objasniti - rekao je Plenković. Ne vidim kakva je to hitnost i zbog čega se ministra nije moglo pozvati na razgovor, rekao je.

Za kraj je zaključio: "Neće srušiti vladu ni DORH ni nitko drugi, ali tajming je jako zanimljiv. I predmet je zanimljiv. Ako se ide na uhićenje ministra, onda treba biti jako siguran u to"

Cijelu presicu možete pogledati OVDJE.