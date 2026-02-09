Obavijesti

PROZVALA TOMAŠEVIĆA

Selak Raspudić: 'Možemo! ili radi za Andreja Plenkovića ili su idioti u političkom smislu'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Klub zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista održao je konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema njezinim riječima, najgore što je Tomašević ovim potezima došao 'Plenkoviću na volej'

Odluka Gradske skupštine je sami prazan zaključak i možda najveći spin jer ne donosi ništa novo. Zabrana pozdrava 'Za dom spremni' preslikava samo zakonske odredbe o zabrani fašističkih i nacističkih obilježja, poručila je nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić za N1 oštro kritizirajući vlast u Zagrebu.

Zastupnica je poručila da platforma Možemo! ili svjesno radi za premijera Andreja Plenkovića ili su 'politički idioti'.

- HDZ-u, Možemo i SDP-u najviše s druge strane smeta nešto treće - nešto što nije radikalno, a konkretno je. Dosad je centar bio politički pasivan. Ja sam oporba HDZ-u u Saboru i jako bi se vidjela ta moja ručica, za koju bi možda stigla i neka parica. S obzirom da smo mi najaktivnija oporba u Skupštini to je način da nas se eliminira - dodaje.

TOMISLAV KLAUŠKI Kreću u spašavanje Thompsona tako što ruše zabranu ZDS-a, ustaštva i fašizma u Zagrebu
Smatra da je potrebno 'kultivirati' političku scenu.

- Ustavni sud nije tu da bi rješavao naše političke razmirice. Ovdje je jasno da ni Tomašević, Benčić, Bakić, Kekin nisu govorili istinu. Svjesno su krivo komunicirali odluku Gradske skupštine i odluku o općim odlukama poslovanja Arene. Nama je dovoljno bitno za političku prosudbu tko nas obmanjuje, a tko svoje djelovanje temelji na dokumentima - ističe.

Optužila je političke protivnike da je pokušavaju lažno prikazati kao osobu blisku ekstremnoj desnici.

- Na temelju nekih mojih argumenata, u drugi ešalon svojih političara puštaju da u dnevnicima najgledanijih programa izgovaraju optužbe poput Marija Selak Raspudić je na strani ne ekstremne desnice, nego NDH. Taj verbalni arsenal se dosad nije pojavljivao u političkom prostoru - izjavila je.

FIRŠT OSTAJE SAVJETNIK Raskol u klubu Selak Raspudić: Zekanović 'preoteo' zastupnicu, u Skupštinu ulazi Čehinja Eliška
- Uspio je od Plenkovića kao osobe koja mora odgovarati građanima što je za ministra ponovno dovela Tomislava Ćorića, za to što je glavni državni inspektor u zatvoru... Umjesto da odgovara na ta pitanja - on mu je omogućio da bude borac protiv zabrana. On možda radi za Plenkovića ili su politički toliko potkapacitirani, da ne kažem idioti u političkom smislu - jer ja ne znam tko je unazad 10 godina toliko rehabilitirao HDZ - zaključila je.

